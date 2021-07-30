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بيريز "في موقعٍ جيّد" على صعيد مقعده مع ريد بُل لموسم 2022

يعتقد سيرجيو بيريز أنّه يملك "موقعًا مريحًا للغاية" في ريد بُل لذا "لا يُوجد سبب للبحث عن مقعدٍ في مكانٍ آخر" للبقاء في الفورمولا واحد في 2022.

بيريز "في موقعٍ جيّد" على صعيد مقعده مع ريد بُل لموسم 2022

تمّت الاستعانة بالمكسيكي لتعويض أليكسندر ألبون لموسم 2021 ضمن عقدٍ بعامٍ واحد بعد تفعيل فريق أستون مارتن لبند تسريحٍ في عقده من أجل التعاقد مع سيباستيان فيتيل.

وحقّق بيريز فوزه الأوّل مع ريد بُل في باكو بعد أن ورث الصدارة إثر انفجار إطار زميله ماكس فيرشتابن وخطأ كبح لويس هاميلتون، وهو ما ساعده على التواجد في المركز الخامس في بطولة السائقين.

وبحديثه عشيّة انطلاق جائزة المجر الكبرى، التي ستسبق عطلة صيفيّة بأربعة أسابيع قبل جائزة بلجيكا الكبرى، يعتقد بيريز أنّه يتواجد في موقعٍ جيّدٍ للحفاظ على مقعده.

وأضاف أنّه سيحصل على فهمٍ أوضح لمستقبله في ريد بُل بحلول سباق سبا، لذا "ليس لديه سببٌ" لبدء المحادثات مع فرقٍ أخرى قبل ذلك.

وقال المكسيكي: "من الواضح أنّه كلّما عرفت مستقبلك أبكر كلّما كان ذلك أفضل. لكنّني في موقعٍ مريحٍ للغاية مع الفريق حيال مستقبلي".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بحلول سباق بلجيكا فإنّني سأعرف مستقبلي".

وأكمل: "أنا مرتاحٌ حيال سير الأمور ولا سبب يدعو للبحث على مقعدٍ في مكانٍ آخر".

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وأشار بيريز إلى أنّه يدخل عطلة نهاية أسبوع المجر بـ "معنويّات عالية" على إثر "الكارثة" التي واجهها في سيلفرستون بعد تعرّضه لحادث في السباق القصير واقتصاره على المركز الـ 16 في السباق الرئيسي بعد وقفة صيانة متأخّرة لتسجيل أسرع لفّة.

لكنّ بيريز يعتقد بأنّ جولة سيلفرستون مثّلت "أسوأ عطلة نهاية أسبوع" له في النصف الأوّل من الموسم، وأنّه "قدّم الكثير للفريق" ما عدا ذلك.

وعندما سُئل عن تقييمه للنصف الأوّل من الموسم، قال بيريز: "وددت لو حقّقت نقاط، وانتصارات ومنصّات تتويج أكثر بالنظر إلى الصورة الكاملة".

وأضاف: "لكن بالحديث بشكلٍ عام، فأعتقد بأنّني جلبت الكثير للفريق. كان هدفنا للسباق الأولى هو معرفة بعضنا ومعرفة السيارة".

وأكمل: "لم تكن النتيجة رائعة للغاية بشكلٍ ما. لكن على الجانب الآخر فإنّ الوتيرة كانت أفضل ممّا بدت عليه. هناك هوامش ضئيلة هنا وهناك".

وأردف: "لو تمكّنا من إيجادها جميعًا فجأة، فإنّنا موسمنا سيتحوّل. كانت الأمور جيّدة من ذلك المنظور. نحن على بُعد سبع نقاطٍ عن لاندو نوريس صاحب المركز الثالث في البطولة، ونحن نتصدّر بطولة الصانعين".

واختتم بالقول: "لكنّنا أكملنا 10 سباقات فقط، أعتقد بأنّ السباقات العشر المقبلة ستكون أكثر أهميّة".

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