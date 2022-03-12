تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / سيموندز: الفورمولا واحد حققت "تقدماً كبيراً" باعتماد سيارات 2022 التالي / هورنر يتوقّع أن تكون وقفات الصيانة أبطأ في 2022
فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس تقرير التجارب

بيريز في صدارة الحصّة الصباحيّة من اليوم الأخير بعد تحديثات ريد بُل في البحرين

سجّل المكسيكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع في هذه التجارب التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد حتّى الآن وذلك على متن سيارة ريد بُل المحدّثة في هذا اليوم الأخير.

بيريز في صدارة الحصّة الصباحيّة من اليوم الأخير بعد تحديثات ريد بُل في البحرين

كان الجميع بانتظار كشف ريد بُل عن تحديثها المنتظر، وبالفعل تأخّر الفريق في الدخول إلى الحلبة صباحًا، قبل أن يتّضح أنّ التحديث تمحور بالأساس حول تصميم جانب السيارة مجدّدًا، بالرغم من أنّه لم يكن مختلفًا بشكلٍ درامي عن التصميم السابق.

وانطلق اليوم على نحوٍ مبكّرٍ بالنسبة لفريق هاس الذي حصل على ساعة إضافيّة مبكّرة، حيث تواجد كيفن ماغنوسن خلف مقود السيارة، لكنّه غاب في الساعات التالية من الحصّة بسبب مشكلة في ضغط المياه في مرحلة أولى، ومن ثمّ نظام الوقود مرّة أخرى.

وتمكّن بيريز من تحقيق الزمن الأسرع في هذه التجارب حتّى الآن بعد تحقيقه لـ 1:33.105 دقيقة، ليتقدّم بأكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية عن غوانيو جو سائق ألفا روميو.

وكان بيير غاسلي السائق الأكثر نشاطًا بحوالي 90 لفّة خلف مقود سيارة ألفا تاوري وحلّ في المركز الثالث أمام كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وتواجد فرناندو ألونسو في المركز الخامس، حيث عانت رينو بشكلٍ مكثّفٍ من ظاهرة الارتدادات هذا اليوم.

وذهب المركز السابع إلى نيكولاس لاتيفي الذي تمكّن من تعويض ما خسره فريق ويليامز بالأمس بسبب الحريق ليُكمل أكثر من 70 لفّة هذا الصباح.

أمّا لويس هاميلتون فقد أكمل محاكاة للسباق وكانت وتيرته قويّة، بالرغم من عدم تركيزه على وتيرة اللفّة الواحدة ليحلّ تاسعًا بفارق ثلاث ثوانٍ عن الصدارة، في حين حلّ ماغنوسن في المركز العاشر.

ومجدّدًا تمّ رفع العلم الأحمر قرب النهاية من أجل منح السائقين فرصة للتدرّب على انطلاقة ثابتة على شبكة الانطلاق وتفقّد الأنظمة.

نتيجة الحصّة:

  السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1

Mexico سيرجيو بيريز

ريد بُل

 43 1:33.105 
2

China غوانيو جو

 ألفا روميو 82 1:33.959 
3 France بيير غاسلي ألفا تاوري 91 1:34.865 
4 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 68 1:34.905 
5 Spain فرناندو ألونسو ألبين 54 1:35.328 
6 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 39 1:35.504 
7

Canada نيكولاس لاتيفي

 ويليامز 73 1:35.634 
8

Canada لانس سترول

أستون مارتن

 53 1:36.029 
9 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 78 1:36.217 
10

Denmark كيفن ماغنوسن

 هاس 38 1:38.616 
المشاركات
التعليقات
سيموندز: الفورمولا واحد حققت "تقدماً كبيراً" باعتماد سيارات 2022
المقال السابق

سيموندز: الفورمولا واحد حققت "تقدماً كبيراً" باعتماد سيارات 2022
المقال التالي

هورنر يتوقّع أن تكون وقفات الصيانة أبطأ في 2022

هورنر يتوقّع أن تكون وقفات الصيانة أبطأ في 2022
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فيرشتابن ساخرًا من أسلوب مرسيدس المتشكك: الأمر دومًا ما يكون على هذا النحو معهم
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن ساخرًا من أسلوب مرسيدس المتشكك: الأمر دومًا ما يكون على هذا النحو معهم

الصورة التي تقدّم إشارات على متاعب مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

الصورة التي تقدّم إشارات على متاعب مرسيدس

بينوتو: فيراري لا تزال منافسًا "مستبعدًا" بالرغم من أدائها القويّ في التجارب
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: فيراري لا تزال منافسًا "مستبعدًا" بالرغم من أدائها القويّ في التجارب

فيرشتابن "لم يصل بعد إلى الطاقة الكاملة" بالرغم من تصدّره تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن "لم يصل بعد إلى الطاقة الكاملة" بالرغم من تصدّره تجارب البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.