بيريز في صدارة الحصّة الصباحيّة من اليوم الأخير بعد تحديثات ريد بُل في البحرين

كان الجميع بانتظار كشف ريد بُل عن تحديثها المنتظر، وبالفعل تأخّر الفريق في الدخول إلى الحلبة صباحًا، قبل أن يتّضح أنّ التحديث تمحور بالأساس حول تصميم جانب السيارة مجدّدًا، بالرغم من أنّه لم يكن مختلفًا بشكلٍ درامي عن التصميم السابق.

وانطلق اليوم على نحوٍ مبكّرٍ بالنسبة لفريق هاس الذي حصل على ساعة إضافيّة مبكّرة، حيث تواجد كيفن ماغنوسن خلف مقود السيارة، لكنّه غاب في الساعات التالية من الحصّة بسبب مشكلة في ضغط المياه في مرحلة أولى، ومن ثمّ نظام الوقود مرّة أخرى.

وتمكّن بيريز من تحقيق الزمن الأسرع في هذه التجارب حتّى الآن بعد تحقيقه لـ 1:33.105 دقيقة، ليتقدّم بأكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية عن غوانيو جو سائق ألفا روميو.

وكان بيير غاسلي السائق الأكثر نشاطًا بحوالي 90 لفّة خلف مقود سيارة ألفا تاوري وحلّ في المركز الثالث أمام كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وتواجد فرناندو ألونسو في المركز الخامس، حيث عانت رينو بشكلٍ مكثّفٍ من ظاهرة الارتدادات هذا اليوم.

وذهب المركز السابع إلى نيكولاس لاتيفي الذي تمكّن من تعويض ما خسره فريق ويليامز بالأمس بسبب الحريق ليُكمل أكثر من 70 لفّة هذا الصباح.

أمّا لويس هاميلتون فقد أكمل محاكاة للسباق وكانت وتيرته قويّة، بالرغم من عدم تركيزه على وتيرة اللفّة الواحدة ليحلّ تاسعًا بفارق ثلاث ثوانٍ عن الصدارة، في حين حلّ ماغنوسن في المركز العاشر.

ومجدّدًا تمّ رفع العلم الأحمر قرب النهاية من أجل منح السائقين فرصة للتدرّب على انطلاقة ثابتة على شبكة الانطلاق وتفقّد الأنظمة.

نتيجة الحصّة:

السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 سيرجيو بيريز ريد بُل 43 1:33.105 2 غوانيو جو ألفا روميو 82 1:33.959 3 بيير غاسلي ألفا تاوري 91 1:34.865 4 كارلوس ساينز الإبن فيراري 68 1:34.905 5 فرناندو ألونسو ألبين 54 1:35.328 6 لاندو نوريس مكلارين 39 1:35.504 7 نيكولاس لاتيفي ويليامز 73 1:35.634 8 لانس سترول أستون مارتن 53 1:36.029 9 لويس هاميلتون مرسيدس 78 1:36.217 10 كيفن ماغنوسن هاس 38 1:38.616