بيريز في العزل الذاتي بعد اختبار "كوفيد-19" غير حاسم

كان من المقرر أن يكون بيريز حاضرًا في المؤتمر الصحفي لفيا بعد ظهر اليوم الخميس في سيلفرستون، لكنّ فريق ريسينغ بوينت تم تمثيله فقط من قِبَل سائقه الآخر لانس سترول.

وقد تم تأكيد غياب بيريز عن المؤتمر بسبب نتيجة اختبار كوفيد-19 "غير حاسمة"، وأنه في عزل ذاتي في انتظار نتيجة الاختبار الثاني.

هذا وصرّح متحدث باسم الفريق بأنّه لا توجد حاليًا معلومات إضافية بخلاف ما علّقت به فيا، حيث قال: "شيكو ليس في الحلبة اليوم عقب نتيجة اختبار غير حاسمة لفيروس كوفيد-19. هو في عزل ذاتي وينتظر نتيجة إعادة الاختبار".

ويتعيّن على كل طواقم البادوك الخضوع لاختبار "كوفيد-19" كل 5 أيام على الأقل، وذلك كما هو منصوص عليه ضمن بروتوكولات فيا للجوائز الكبرى هذا الموسم.

كما نُشير إلى أنّه سيتعيّن على ريسينغ بوينت استدعاء أحد سائقي مرسيدس الاحتياطيين لخوض هذه الجولة في حال تأكّدت إصابة بيريز بفيروس "كوفيد-19"، وذلك كجزء من اتّفاق مع الفريق.