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بيريز: فيرشتابن دفعني لأرفع من مستواي في 2021

قال سيرجيو بيريز أن ماكس فيرشتابن زميله في صفوف ريد بُل قد دفعه ليرفع من مستواه في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بيريز: فيرشتابن دفعني لأرفع من مستواي في 2021

بعد انتقاله من فريقه الذي ظل معه طويلًا، ريسينغ بوينت، عانى بيريز لفترة كبيرة في موسم 2021 من أجل التأقلم بشكل كامل مع سيارة ريد بُل "آر.بي.16.بي".

بيد أنّ فوزًا في باكو في يونيو/حزيران مثّل دفعة كبيرة للمكسيكي، كما تقدم ليسجّل المركز الثالث في أربع مناسبات في طريقه لتأمين المركز الرابع في ترتيب السائقين.

مع ذلك، فإنّ بطل العالم الجديد في الفورمولا واحد فيرشتابن تفوّق عليه برصيد 395.5 نقطة في مقابل 190 نقطة.

فيما كان بيريز قادرًا في سباق أبوظبي الختامي على لعب دور الداعم لزميله عبر حجزه لويس هاميلتون، ما سمح لفيرشتابن بغلق الفارق مع غريمه سائق مرسيدس، قبل إجراء توقّفه.

الأمر الذي دفع الهولندي الممتن لزميله بوصف المكسيكي "بالأسطورة" عبر اللاسلكي.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن منظوره لموسمه الأول مع ريد بُل، قال بيريز: "محتدم للغاية. كان موسمًا حاميًا جدًا، الكثير من العمل تمّ خلف الكواليس، والضغط كان حاضرًا بشكل كبير".

وأضاف: "عندما تكون ضمن صفوف ريد بُل ريسينغ فإن الضغط يكون حاضرًا والجميع يراقبك ويراقب ما تفعله، كما أنكم كإعلاميين تكونون أقسى كثيرًا على سائقي ريد بُل، وهو أمر مفهوم".

وتابع: "لم يكن وضعًا سهلًا، لكنه نقلني إلى مستوى آخر، كما أن وجود ماكس كزميل يدفعك بالفعل إلى مستويات جديدة. أستمتع كثيرًا بهذه المرحلة من مسيرتي، فأنا سعيد جدًا، وهذا هو الأمر الأهم".

وعند سؤاله عن تقييمه لأداء زميله، أوضح بيريز أن فيرشتابن قويّ في كافة النواحي.

حيث قال: "إنه جيّد بالفعل. إنه متّحد مع السيارة بشكل كامل. إنه جيّد للغاية في التصفيات وكذلك في السباقات".

وأردف: "إنه سائق متكامل جدًا ومتمرّس. كان أسطوريًا في هذا الموسم ومثيرًا للدهشة، يستحق إشادة كبيرة".

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