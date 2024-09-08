بيريز: فيرستابن أصبح يعاني من نفس مشاكلي
قال سيرجيو بيريز أن حامل اللقب ماكس فيرستابن بات يعاني الآن من نفس المشاكل التي واجهته هذا الموسم.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
اكتفى ماكس فيرستابن بالتأهّل سابعًا لسباق مونزا الأخير، قبل أن ينهيه في المركز السادس، مُكررًا أسوأ نتيجة له في هذا الموسم.
وأبدى الهولندي انزعاجه الكبير من الافتقار للوتيرة ومشاكل التوازن التي تعاني منها سيارة ريد بُل.
في المقابل، يرى سيرجيو بيريز بأن زميله بات يعاني الآن من نفس المشاكل التي اختبرها المكسيكي خلال الأشهر الأخيرة.
حيث قال: "إذا ما نظرت إلى كل ما كنت أعاني منه خلال السباقات العشرة الأخيرة، فلم يتغير شيء. سيارتي ما تزال تتصرف بنفس الطريقة في مونزا".
وأضاف: "لكن وبشكل مفاجئ، بدأ ماكس يعاني من ذات المشاكل مثلي، وذلك كان غريبًا بعض الشيء".
وتابع: "بوسعنا تحديد طبيعة المشاكل من خلال بيانات الاستشعار عن بعد".
هذا واعترف بيريز بأن سباق مونزا كان أصعب من المتوقع بالنسبة له، حيث قال: "كانت نتيجة مخيبة للآمال. إذ توقعت أن يكون سباق مونزا صعبًا، ولكن ليس إلى هذا الحد".
وأكمل: "كنا بطيئين للغاية ومستويات تآكل الإطارات كانت مرتفعة جدًا".
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