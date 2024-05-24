بيريز: فيراري "بعيدة المنال" حتى الآن أمام منافسيها في موناكو

تقدم المونغاسكي بفارق ناهز 0.2 ثانية أمام لويس هاميلتون في صدارة التجارب الحرة الثانية على حلبة مونتي كارلو، وبنصف ثانية عن أقرب سائقي ريد بُل، ماكس فيرستابن الذي حل رابعًا.

وقد عانت ريد بُل حتى الآن من أجل استخلاص الأداء من سيارتها آر.بي20، كما صعبّت المطبات حول الحلبة من مهمة العلامة النمساوية، بينما بدت فيراري أكثر تنافسية بكثير بعد اليوم الأول.

هذا واعترف بيريز بأن فيراري بدت "متأقلمة بسهولة" عندما يتعلق الأمر بالتحضير للفة سريعة، وأن طبيعة حلبة موناكو التي تكافئ التفوق في التصفيات تجعل من الفريق الإيطالي المرشح الأبرز للفوز.

حيث قال: "فيراري بعيدة المنال في الوقت الحالي. أعتقد بأن أداءهم قوي للغاية وفي أي وقت يحتاجون للفة سريعة، يقومون بالتحضير لها بسهولة وبسرعة كيبرة".

وأضاف: "وذلك أمر له نفعه الكبير حول هذه الحلبة، أن تكون قادرًا على تقديم لفة سريعة في أي وقت تريده، وألا تعاني كثيرًا مع الإطارات. إنهم أقوياء للغاية في الوقت الحالي".