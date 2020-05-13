بيريز: فيتيل أقرب إلى الاعتزال من الانتقال إلى فريق جديد

يرى بيريز أن رحيل فيتيل لم يكن خبراً مفاجئاً بشكل كامل.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد سمعنا أن اﻷمور ربما لم تكن تسير بشكل جيد. ويبدو أن كلا الطرفين لم يعودا كما كانا قبل عدة سنوات. أعتقد أن لوكلير كان عاملاً حاسماً في هذا".

وأكمل: "رهانهم المستقبلي واضح على هذا السائق الشاب الذي قدم موسماً أول مذهلاً في 2019 مع الفريق".

وأردف: "ربما أدرك خلال فترة الحجر هذه العديد من الأمور، وفكر في خياراته. سيعتمد اﻷمر على ما يريده. خياراته تتمحور حول إمكانية المواصلة مع مكلارين ربما، لكنني أشك في ذلك".

وتابع: "قد تكون على الأغلب هذه آخر سنة له في الفورمولا واحد. أرى أنه أقرب إلى الاعتزال منه إلى الانتقال لفريق آخر، لكن لا أحد يدري. أتكلم بصفتي متابعاً، ولا أعلم تفاصيل ما يجري في ذهنه".

وفيما يتعلق بتأثير فترة الانقطاع عن السباقات على السائقين، قال بيريز: "نحن نعيش ضمن 'فقاعة' الفورمولا واحد ونخوض المنافسات باستمرار. في بعض اﻷحيان نعتقد أن هذا ما تتمحور حوله حياتنا".

وتابع: "لكن، عند النظر حولنا ورؤية الحياة المذهلة التي لا نعيشها، تشعر بداخلك بالكثير من اﻷسئلة حول جدوى ذلك، تماماً مثل ما يحصل عندما تفكر بالاعتزال، لكنك تدرك أن هناك حياة رائعة خارج السباقات".

بالمقابل، يرى بيريز أن كلاً من ساينز وريكاردو دانيال خياران جيدان لفريق فيراري وأن تلك تمثل فرصة متميزة للإسباني في حال حصل على المقعد.

فقال: "سنعلم هوية السائق قريباً. كلاهما خيار جيد للفريق. قدم كارلوس موسماً رائعاً مع مكلارين. لديه فرص عالية وهو يستحقها".

وتابع: "أعتقد أنه رياضي محترف رائع، وسائق متميز، ويعمل بشكل جادّ، ويفهم السباقات بشكل جيد، كما يعلم كيفية الاستفادة المثلى من الفرص، أعتقد أنها ستكون فرصة مستحقة له كي يجاور لوكلير. إنه شاب كذلك، والمستقبل مفتوح أمامه".

وحين سُئِل إن يرى أن فرصة الانضمام إلى فيراري "لا تقام"، أجاب بيريز: "ليس لكل سائق. لكن المشاركة مع فيراري لهي فرصة متميز، إنه الفريق ذو التاريخ اﻷعرق".

وتابع: "لقد تغير الكثير بشكل كبير. فليس من عادتهم ضمّ سائقين يافعين مثل لوكلير".

واختتم: "ربما يريدون بعض المنافسة بين سائقيهم. من الصعب معرفة ذلك. سنرى مدة العقد وغيرها، لكن المقعد المُتاح حالياً (مع فيراري) يعتبر هاماً للغاية".