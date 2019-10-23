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بيريز: فشل هلكنبرغ بالبقاء ضمن الفورمولا واحد يعكس الوضع "المحزن" للرياضة

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بيريز: فشل هلكنبرغ بالبقاء ضمن الفورمولا واحد يعكس الوضع "المحزن" للرياضة
23-10-2019

يرى سيرجيو بيريز أن فشل موهبةٍ واضحة مثل نيكو هلكنبرغ في إيجاد مقعد لموسم 2020 المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد يثبت الوضع "المحزن" الذي آلت إليه الرياضة.

يكافح هلكنبرغ للبقاء ضمن الفورمولا واحد في 2020، وذلك بعد أن قرر فريقه رينو استبداله بالسائق الشاب إستيبان أوكون.

وتبدو خيارات الألماني الأخرى محدودة جداً، خاصة وأن هلكنبرغ لا يمتلك دعماً مالياً من أي راعٍ.

بالنسبة إلى بيريز - الذي زامل هلكنبرغ ضمن صفوف فريق فورس إنديا ما بين 2014 و2016 - فإن وضع هلكنبرغ يعكس صورة سلبية جداً عن الفورمولا واحد.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شعوره في حال فشل هلكنبرغ بالبقاء ضمن الفورمولا واحد لموسم 2020، أجاب بيريز: "سأكون حزيناً جداً، لأن ذلك يظهر الوضع المحزن الذي آلت إليه الفورمولا واحد: أن الموهبة في نهاية المطاف أو النتائج، لم تعد تكفي في هذه الرياضة".

وأكمل: "هناك الكثير من العوامل الأخرى، والكثير منها خارج سيطرة الرياضيّ أو السائق. يجب أن يكون ذلك قراره، إن كان يود البقاء أم لا".

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بالمقابل، يرى بيريز أن الوضع محبط بشكل خاص نظراً لأن هلكنبرغ كان يؤدي ضمن مستوى مماثل لزميله دانيال ريكاردو هذا الموسم.

فقال: "جميعنا نعلم مستوى نيكو. لذا أعتقد أنه يجب أن يعود القرار له في المتابعة أم لا، لأنه أحد أفضل السائقين حالياً".

يشار إلى أن أكبر آمال هلكنبرغ تتمحور حول مقعد مع ألفا روميو حيال هوية زميل كيمي رايكونن، وذلك اعتماداً على رغبة فيراري بمواصلة دعم سائقها الناشئ أنطونيو جيوفينازي ومنحه المقعد الثاني في الفريق.

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