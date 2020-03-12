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بيريز: فرق الصدارة ما تزال "بعيدة بعض الشيء" أمام ريسينغ بوينت

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بيريز: فرق الصدارة ما تزال "بعيدة بعض الشيء" أمام ريسينغ بوينت
12-03-2020

يتوقّع سيرجيو بيريز أن تظل فرق الصدارة الثلاثة في الفورمولا واحد "بعيدة بعض الشيء" أمام فريقه ريسينغ بوينت، على الرُغم من تكهّنات التجارب الشتوية بأنّ الفريق المتمركز في سيلفرستون قد يسبب بعض الإزعاج لفيراري مع سيارته لموسم 2020.

أثارت سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20" الكثير من الجدل خلال التجارب الشتوية بسبب تصميمها المشابه للغاية لسيارة مرسيدس "دبليو10" من العام الماضي، حيث أكمل الفريق تجارب برشلونة في المركز الخامس.

وكانت هنالك إشارات بأنّ ريسينع بوينت تُخفي كامل قدرات سيارتها، إذ أشارت مقارنات الطلعات الطويلة أنّ الفريق يتقدّم على منافسيه من فرق الوسط، بينما قال ماتيا بينوتو مدير فيراري أن ريسينغ يوينت تشكّل "تهديدًا" على موقع فريقه في الترتيب الهجومي.

لكنّ بيريز - الذي شدّد على أنّه التجارب الشتوية مبكّرة للغاية لمعرفة موقع جميع الفرق - لا يتّفق مع ذلك الآن قُبيل انطلاق موسم 2020 نهاية هذا الأسبوع من أستراليا.

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حيث قال عند سؤاله إذا ما كانت ريسينغ بوينت ستنافس على منصّة التتويج هذا العام: "أعتقد بأنّنا نملك سيارة جيّدة بكلّ تأكيد، لكنّني أرى بأنّ سيارات الصدارة ما تزال بعيدة بعض الشيء في الأمام".

وأضاف: "المنافسة متقاربة للغاية في مجموعة الوسط، لذا فإنّك ومن أجل الصعود إلى منصّة التتويج ستعتمد على الأمور التي تحدث مع فرق الصدارة الثلاثة. لكنني أعتقد بأنّنا أغلقنا الفارق عل الأرجح، لا أعلم إلى أيّ مدى، لكنّني متحمّس لاكتشاف ذلك. سنرى إذا ما سيكون بوسعنا الصعود إلى منصّة التتويج هذا العام".

من جهته، أشار زميل بيريز بالفريق لانس سترول إلى أنّ الشعور على السيارة كان جيدًا على الدوام في التجارب الشتوية بالمقارنة مع سابقتها.

"قدنا السيارة على حلبة واحدة فقط حتّى الآن وضمن أجواء جيّدة للغاية" قال سترول.

وأكمل: "دومًا ما تكون الأجواء باردة في التجارب الشتوية والمحرّك سعيد وتعمل الجوانب الانسيابية على نحوٍ جيّد ضمن هذه الظروف. لذلك سنرى ما سيحدث هنا، خلال السباق الأوّل، وموقعنا بالنسبة للآخرين. لكنّني أعتقد بأنّنا أحرزنا تقدمًا جيدًا بكل تأكيد خلال العطلة الشتوية، حيث الفريق بأكمله على نحوٍ رائع. أرفع القبعة لكلّ المهندسين في المصنع الذين عملوا بجد من أجل تطوير سيارة هذا العام، إذ أنّنا متحمّسون جدًا للتسابق بها الآن".

ويتفق بيريز مع سترول في أنّه وبينما لدى ريسينغ بوينت أسبابها لتكون متفائلة، لكنّه يشعر بأنّ الوضع سيكون مختلفًا للغاية عندما ينطلق الموسم.

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فقال: "سنرى الموقع الذي نتواجد فيه، إذ أعتقد بأنّ هنالك الكثير من الأمور الغامضة التي سيتعيّن علينا قراءتها يوم الأحد".

واختتم: "ستشكّل الإطارات موضوعًا ضخمًا ومثيرًا هذا العام مع زيادة مستويات الضغط. لذا فإنّ هنالك الكثير من الأمور التي لا تمنحك فيها برشلونة الصورة كاملة".

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