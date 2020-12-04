بيريز غير متحمس لدور السائق الاحتياطي حال عدم تأمينه مقعد في الفورمولا واحد في 2021

كشف بيريز الأسبوع الماضي بأنّه وإذا لم ينجح في تأمين مقعد له في البطولة مع ريد بُل، فسيتمثّل خياران بديلان في أخذ استراحة والعودة في 2022 أو شغل دور السائق الاحتياطي مع أحد فرق الصدارة.

مع ذلك، وفي ظل استمرار تشكيل فيروس كورونا تهديدًا للسائقين، فإنّ دور السائق الاحتياطي سيتضمّن حتمًا السفر إلى معظم السباقات، وتحديدًا تلك التي تُقام خارج أوروبا، وهي المقاربة المعتادة للسائق الاحتياطي.

ولا يبدو المكسيكي المقيم في موناكو متحمسًا للالتزام بهكذا جدول ما لم يكن ضمن المنافسة بالفعل.

حيث قال: "لم ندخل في كثير من التفاصيل في ذلك الجانب، إنّه مجرد خيار. لكنّه ليس أولوية بالنسبة لي، إذ أعتقد بأنّ علينا معرفة كيف يمكن أن نتصرف في هذه الحالة، كوني لا أرغب بالسفر إلى كل السباقات إذا لم أكن أنافس".

وأضاف: "إنّه اختيار صعب، حيث أنّ الفريق سيكون بحاجة لتواجد السائق دومًا. لذلك لست على الأرجح الشخص المناسب لهذا الدور. لكننا سنرى، أعتقد بأنّني خلال الأسبوعين المُقبلين سأعرف أكثر عن مستقبلي. لكنّ ذلك أمر ما يزال بمقدوري تحديده العام المُقبل".

وتابع: "أعتقد بأنني أرغب القيادة والتسابق في تلك المرحلة من عمري، حيث أعتقد أنّه وإذا لم أكن أنافس، سيكون من الصعب للغاية عليّ حضور السباقات. لذلك أقول، لا حاجة للعجلة في ذلك. سأنتظر وأرى ما سيحدث في الأسابيع المُقبلة، ومن ثم سأعرف ما إذا كنت سأفضل أخذ استراحة كاملة والعودة في 2022. تلك خطة بديلة ثانية بكل تأكيد في الوقت الحالي".

ف المقابل، أشار بيريز إلى أن انسحابه من جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الماضي لن يؤثّر على فرصه بالحصول على مقعد ريد بُل.

فقال: "الأداء مهم. على الرُغم من خسارتي منصة التتويج، فلا أعتقد بأنّ سباقًا واحدًا سيصنع الفارق".

واختتم: "أتواجد في البطولة منذ 10 سنوات، حيث أعتقد بأنّني نجحت خلالها بتقديم تأديات جيّدة، لذلك يعرف الناس ما بمقدوري القيام به وما لا أستطيع تقديمه. وعليه لا أرى بأن سباقًا واحدًا سيغيّر التاريخ في ذلك".