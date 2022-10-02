بيريز غير متأكّدٍ من خرقه لقوانين سيارة الأمان في ظلّ التحقيق الوشيك في سنغافورة

انتزع سائق ريد بُل الصدارة عند المنعطف الأوّل أمام شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل وسيطر على السباق ليُحرز فوزه الثاني هذا الموسم.

وضمن سباقٍ عرف العديد من الانقطاعات بسبب سيارات الأمان وأنظمة سيارة الأمان الافتراضيّة، وجد بيريز نفسه تحت التحقيق إثر فترة سيارة الأمان الفعليّة الثانية حيال إمكانيّة خرقه للقوانين.

ويُستبه في أنّ بيريز لم يبقَ ضمن حيّز طول 10 سيارات خلف سيارة الأمان عند إعادة الانطلاقة.

وأعلنت إدارة السباق عن التحقيق في الواقعة بعد السباق، في الوقت الذي عبر فيه بيريز خطّ النهاية بفارق 7.595 ثانية عن لوكلير. وسيتوجّه المكسيكي إلى المراقبين على الساعة 11:55 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال المكسيكي بعد السباق: "ليست لديّ فكرة عمّا حدث، أخبروني بأنّني تحت التحقيق، لذا كان عليّ تعزيز سرعتي لتوسيع الفارق، وذلك ما فعلناه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هذه كانت إحدى أفضل تأدياتي، تحكّمت في السباق، بالرغم من أنّ تحمية الإطارات كانت صعبة".

وأردف: "كانت اللفّات القليلة الأخيرة محتدمة للغاية، لم أشعر بذلك كثيرًا في السيارة، لكنّني شعرت بذلك عندما خرجت منها، بذلت كلّ ما لديّ لتحقيق الفوز اليوم".

وأكمل: "أعتقد بأنّه سيكون من الأفضل لماكس الظفر باللقب في اليابان، وكذلك الفريق، سيكون ذلك مميّزًا للغاية بالنسبة لهوندا، لذا كان اليوم مدهشًا في المجمل".

ويبقى بيريز ثالثًا في ترتيب بطولة السائقين، وأصبح على بُعد نقطتين عن لوكلير، في حين يبتعد فيرشتابن بـ 106 نقاط في الأمام.