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بيريز: "غيرة مرسيدس" قد تؤدي إلى ديناميكية مثيرة مع هاميلتون

قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بأن "غيرة" مرسيدس حيال إمكانية نقل لويس هاميلتون لأسرار تقنية، إلى فيراري، قد تؤدي إلى ديناميكية مثيرة في موسم 2024 للفورمولا واحد.

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لويس هاميلتون، مرسيدس مع بيتر بونينغتون

لويس هاميلتون، مرسيدس مع بيتر بونينغتون

ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

فجّر هاميلتون قنبلة من العيار الثقيل عبر التوقيع مع فيراري التي سيقود معها بدءاً من موسم 2025.

ورغم أن البريطاني أراد الإعلان عن النبأ بأسرع وقت ممكن لتفادي التكهنات التي قد تشتت موسمه، لكن ذلك يعني بأن طريقة عمله مع فريقه مرسيدس لن تبقى على حالها في 2024.

ومن المؤكد تقريباً أنه سيتم إبعاده عن أية معلومات حول التطويرات التقنية، نظراً لإمكانية نقلها إلى فيراري مستقبلاً.

وهذا السيناريو هو ما أشار إليه بيريز، خاصة حين تجد مرسيدس نفسها ضمن معركة قاسية في مواجهة منافسيها.

وحين سُئِل عن رأيه بانتقال هاميلتون إلى فيراري رد بيريز: "مثير للاهتمام! لكن الأهم من ذلك، أعتقد أنه سيكون من المثير مشاهدة ديناميكية الفريق".

وأكمل: "تواجد سائق سيترك الفريق.. جميعنا نعلم مقدار غيرة الفرق فيما يتعلق بتشارك المعلومات، لأن لويس معهم منذ مواسم عديدة، وسينقل معه الكثير إلى الفريق الآخر. لذا، نعم، سيكون من المثير مشاهدة الديناميكية ضمن الفريق".

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سيرجيو بيريز، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

سيرجيو بيريز، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

وجهة نظر بيريز حيال العلاقة التي لن تكون سلسة بين هاميلتون ومرسيدس، يتشاركها زميله ماكس فيرستابن، الذي يرى بأن فكرة الإعلان المبكّر عن الخطوة لم تكن بالأمر المثالي.

فقال: "ذلك يصعّب من عمل الفريق بأكمله معاً طوال الموسم".

وأكمل: "لكن بالطبع، جميعهم احترافيون، أنا واثق أنهم سيتعاملون مع المسألة، كما أنهم حققوا الكثير من النجاحات سوية. لكن بالطبع، لن يتم السماح له بحضور بعض الاجتماعات".

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