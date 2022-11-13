بيريز غاضبًا بعد تجاهل فيرشتابن لأوامر ريد بُل: "لقد ظهر على حقيقته"

تجاوز فيرشتابن زميله بيريز نحو المركز السادس على إثر استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان المتأخّرة، وتمّ حثّه على تجاوز فرناندو ألونسو وشارل لوكلير لحرمانهما من النقاط الإضافيّة.

وأُعلم بيريز من قبل مهندسه بأنّه في حال لم يتمكّن فيرشتابن من تجاوز ألونسو في المراحل الأخيرة، فإنّ الهولندي سيُعيد إليه المركز لمساعدته على محاولة تحقيق المركز الثاني في بطولة السائقين.

وطلب مهندس فيرشتابن في العديد من المناسبات في اللفّة الأخيرة أن يسمح لبيريز بتجاوزه.

لكنّ فيرشتابن عبر خطّ النهاية بفارق 0.4 ثانية عن ألونسو ومتقدّمًا بأربع ثوانٍ عن بيريز الذي حلّ سابعًا.

وقال جيانبييرو لامبياسي مهندس فيرشتابن بعد عبور خطّ النهاية: "ماكس، ما الذي حدث؟".

وأجاب بطل العالم مرّتين: "أخبرتكم منذ المرّة الماضية، لا تطلبوا ذلك مجدّدًا يا شباب، حسنًا؟ هل نحن واضحون بشأن ذلك؟ قدّمت أسبابي وراء ذلك ولا أزال متشبّثًا بذلك".

ومع حلول لوكلير رابعًا لصالح فيراري، فسيدخل أصيل موناكو الجولة الختاميّة في أبو ظبي أمام بيريز ضمن معركتهما المتقاربة على المركز الثاني.

ولدى عبوره خطّ النهاية، قال بيريز: "ذلك يُظهره على حقيقته"، وسُمع كريستيان هورنر مدير الفريق وهو يعتذر من بيريز عبر اللاسلكي.

ويبدو أنّ بعض التوتّر يعود إلى تصفيات جائزة موناكو الكبرى، حيث تعرّض بيريز لحادثٍ في القسم الثالث ما حرم فيرشتابن فرصة تحقيق قطب الانطلاق.

المحادثات اللاسلكيّة بعد نهاية السباق:

من جانب فيرشتابن

لامبياسي: "ماكس، دعه يتجاوزك رجاءً".

لامبياسي: "ماكس، ما الذي حدث؟".

فيرشتابن: "أخبرتكم منذ المرّة الماضية، لا تطلبوا ذلك مجدّدًا يا شباب، حسنًا؟ هل نحن واضحون بشأن ذلك؟ قدّمت أسبابي وراء ذلك ولا أزال متشبّثًا بذلك".

من جانب بيريز

بيريز: "شكرًا لكم يا شباب على ذلك، شكرًا لكم".

هورنر: "آسفٌ على ذلك يا تشيكو".

بيرد: "سنتحدّث حول كلّ شيء لاحقًا".

بيريز: "ذلك يُظهره على حقيقته".