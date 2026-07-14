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بيريز: عودتي إلى كاديلاك "لإثبات أنني أحد أفضل السائقين"

أكد سيرجيو بيريز أن قراره بالعودة إلى الفورمولا واحد مع كاديلاك جاء بدافع استعادة ثقته بنفسه بعد الفترة الصعبة التي قضاها مع ريد بُل، وإثبات أنه لا يزال أحد أفضل السائقين على شبكة الانطلاق.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

بعد رحيله عن ريد بُل وأخذ استراحة لمدة عام من الفورمولا واحد للتعافي ذهنيًا، عاد سيرجيو بيريز إلى شبكة الانطلاق مع كاديلاك في موسم 2026.

وخلال ظهوره في بودكاست هاي بيرفورمانس، أوضح السائق المكسيكي سبب حماسه لمشروع كاديلاك.

حيث قال: "عندما ظهر مشروع كاديلاك، قلت لنفسي: هذا مشروع ضخم، وهذه علامة تجارية عملاقة".

وأكمل: "ثم، عندما التقيت بدان تاوريس، أدركت أنه شخص شديد التنافسية، وسيفعل كل ما بوسعه للوصول بالفريق إلى أعلى المستويات".

وتابع: "اعتقدت أن هذا المشروع يمكن أن يكون مشروعي أيضًا. يمكنني أن أكون جزءًا منه، وأن أثبت لنفسي أنني ما زلت أحد أفضل السائقين". 

وأردف: "أريد القيام بذلك لأنني كنت دائمًا أثقُ بأنني أحد أفضل السائقين على شبكة الانطلاق".

ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل

ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images

وتكلم المكسيكي عن الفترة الصعبة التي أمضاها مع ريد بُل، والتي كان لها تأثير سلبي على ثقته بنفسه.

فقال: "لكن الفترة التي أمضيتها مع ريد بُل أثرت سلبًا على ثقتي بنفسي". 

وتابع: "عندما يفوز زميلك في الفريق بالسباقات بينما لا تتمكن أنت من تقديم الأداء المطلوب، فإن ذلك يسلبك جزءًا كبيرًا من ثقتك بنفسك".

وأردف: "كنت أعرف دائمًا ما هي المشاكل، لكن ذلك يترك أثرًا سلبيًا على ثقتك بنفسك. ولهذا السبب أردت العودة إلى المنافسات".

واعترف بيريز بأن كاديلاك لا تزال في المراحل الأولى من مشروعها، لكنه أكد ثقته بأن الفريق سيحقق النجاح على المدى الطويل.

حيث قال: "بالطبع، نحن ما زلنا في بداية الرحلة".

وأكمل: "لكنني أرى أن ملاك الفريق لن يتوقفوا حتى يصلوا إلى هذا الهدف".

واختتم: "نحن نتحدث هنا عن جنرال موتورز ومجموعة تي دبليو جي. إنهما جهتان قويتان للغاية، ولن تتوقفا حتى تحققا أهدافهما".

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