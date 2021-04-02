بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

عانى المكسيكي على إطارات ميديوم خلال القسم الثاني من تصفيات جائزة البحرين الكبرى، حيث تأهّل بالمركز الـ 11، ومن ثمّ شقّ طريقه في السباق نحو المركز الخامس بعد مشكلة واجهها على المحرك خلال لفة التحمية والتي اضطّرته للانطلاق من خط الحظائر.

وأشار هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل إلى أنّ المكسيكي كان يخسر لصالح زميله بالفريق ماكس فيرشتابن ضمن بعض الأماكن على حلبة الصخير خلال التصفيات، وتحديدًا عن المنعطف الأوّل.

"الجانب السلبي هو أنني أخسر الوقت في منعطفين" قال بيريز، مُضيفًا: "لكن هنا وبالنظر إلى تغيّر الرياح وأنك تحصل فقط على لفة واحدة، فلم يكن من السهل تحقيق التقدم".

وتابع: "الرياح تتغير طوال الوقت، لكن بالإمكان رؤية التقدم الذي حققناه. هنالك بعض المشاكل المحددة المتعلقة بطريقة قيادتي للسيارة، إذ يتعيّن عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص الأداء الأقصى".

وأكمل: "أحتاج أولًا إلى ضمان أنني أقود بالطريقة التي تناسب السيارة، ومن ثم العمل والبناء على ذلك. لكن ذلك يتطلب مني وقتًا، كونها سيارة مختلفة للغاية عما اعتدت عليه".

في المقابل، اعترف بيريز أنه متشجّع بوتيرته القوية التي أظهرها في السباق، حيث نجح في العودة بعد انطلاقه من خط الحظائر.

فقال: "ذلك أمر إيجابي، أنّ وتيرة السباق كانت قوية هكذا. لكن هنالك العديد من الأمور التي ما تزال بحاجة للعمل عليها. أعتقد بأنّ الوضع جيّد في الوقت الحالي، وسنكون أقوياء للغاية في السباقات المُقبلة. علينا فقط استخلاص الوتيرة المناسبة".

واختتم: "استمتعت كثيرًا بفهمي للسيارة، وأننا بدأنا نشعر ببعضنا البعض، وأنا مسرور بذلك. من المؤسف بالتأكيد أننا لم أتمكن من استغلال التصفيات، حيث أن الإخفاق في المرور إلى القسم الأخير أخّر تقدمنا. لكن الأمور تبدأ في الاتساق بعض الشيء الآن".