فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

بيريز: على كاديلاك تطوير السيارة بوتيرة أسرع من الفرق التي أمامنا

قال سيرجيو بيريز إن تحقيق التفوق على المنافسين في سباق التطوير خلال الموسم الأول سيكون "تحديًا كبيرًا" لفريقه الجديد كاديلاك.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: بيتر فوكس

بعد تجارب ما قبل الموسم، تحتل كاديلاك المركز العاشر من أصل 11 فريقًا من حيث الأداء، خلف ويليامز وأمام أستون مارتن التي تمر بفترة صعبة.

وتعرضت سيارة كاديلاك، التي لم يُعلن اسمها الرسمي بعد، لبعض المشاكل خلال التجارب مثل مشاكل المستشعرات. وعلى الرغم من ذلك، أكملت 745 لفة بإجمالي 3,908 كيلومترات خلال تجارب برشلونة والبحرين.

ويرى السائق المخضرم سيرجيو بيريز، الذي شارك في 281 جائزة كبرى، أن الحفاظ على وتيرة تطوير قوية طوال العام سيكون عاملًا حاسمًا لنجاح الفريق في موسمه الأول.

سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: صور غيتي

حيث قال: "الأمر المهم هو العثور على نقاط الضعف. حاليًا تبدو السيارة متوازنة، نحتاج فقط إلى الخروج إلى الحلبة والعثور على المزيد من الارتكازية".

وأضاف: "كفريق كبير وجديد، يستغرق ضبط جميع الأقسام وقتًا. التحدي الرئيسي هنا سيكون القدرة على التطور أسرع من الفرق التي أمامنا. هذا تحدٍ كبير سنواجهه طوال العام، لكن أعتقد أن النصف الأول من الموسم يتمحور حول وضع الأسس".

وتابع: "إذا تمكّنا كفريق من الوصول إلى النقطة المناسبة التي تسمح لنا بتطوير السيارة بأسرع ما يمكن، يمكننا تقليص الفجوة خلال وقت قصير".

اقرأ أيضاً:

أحمد مجدي

سيرجيو بيريز

كاديلاك-فيراري

