بيريز: على ريسينغ بوينت اقتناص منصّات التتويج عند إخفاق ريد بُل

تحتل ريسينغ بوينت حاليًا المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف مكلارين وخمسٍ أمام فيراري، وذلك إثر إخفاق الفريق أحيانًا في الاستفادة من قدرات سيارته هذا الموسم.

وبينما كانت سيارة الفريق ثالث أسرع مقاتلة في العديد من المناسبات، إلّا أنّ أداء الفريق شهد تراجعًا في السباقات في بعض الأحيان.

وبلغ الفريق أقل مستويات أدائه هذا الموسم في سبا نهاية الأسبوع الماضي، عندما حلّ سائقه لانس سترول تاسعًا أمام زميله بيريز في المركز العاشر بعدما اعتمد الثنائي استراتيجيتين مختلفتين فيما بينهما.

وقال بيريز أنّ على الفريق "الحد من الأضرار" على الحلبات التي لا تناسب سيارتهم على نحوٍ كبير، إذ يتوقّع تحسّن الأداء في مونزا.

فقال: أعتقد بأنّه ينبغي أن نكون أفضل ممّا كنا نهاية الأسبوع الماضي بكل تأكيد. لذا ينبغي أن نتطلع إلى أنّ نكون في موقع جيّد ضمن مراكز النقاط مع كلتا السيارتين من أجل بناء فارق مع منافسينا، حيث أنّ ذلك المركز الثالث في بطولة الصانعين يهمنا كثيرًا، وعليه يجب أن نسجّل نقاطًا قوية قدر المستطاع".

وأضاف: "ما نزال نواجه فارقًا في الوتيرة مع ثنائي الصدارة، ريد بُل ومرسيدس. وهذا يصعّب من مهمتنا. كما أشعر أيضاً بأنّه وللعديد من الأسباب، لم نحقق أقصى استفادة من الجولات التي حظينا فيها بفرصة الصعود إلى منصّة التتويج".

وأكمل: "المجر كانت الجولة الوحيدة التي كنّا لنعتلي فيها منصة التتويج، وبخلاف ذلك، لم تكن أمامنا فرص أخرى. لذلك نحن بحاجة إلى غلق الفارق مع ريد بُل من أجل محاولة التواجد في المكان المناسب لنكون من يقتنص منصّة التتويج حال إخفاقهم".

واختتم: "نعلم مكامن قوة سيارتنا، ونقاط الضعف كذلك، حيث نحاول الموازنة بين الجانبين على كل حلبة. هنالك بعض الحلبات لتي سنتمتع عليها بأداء قوي جدًا، وأخرى سنعاني عليها بعض الشيء. من المهم فقط أنّه عندما نعاني، نحاول الحد من الأضرار قدر المستطاع".