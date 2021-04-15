بيريز: على ريد بُل مواصلة المخاطرة في استراتيجيات التصفيات

خلال المواسم الأخيرة، آثرت ريد بُل اعتماد مقاربات الإطارات المعاكسة في استراتيجيتها للقسم الثاني من التصفيات، وذلك من أجل محاولة كسب أفضلية في السباق في مواجهة مرسيدس ضمن حقبة هيمنتها على البطولة.

وقد ساعدت تلك المقاربة ريد بُل على هزيمة مرسيدس في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى العام الماضي، حيث استخدم ماكس فيرشتابن إطارات أقسى بدرجة من سيارتي مرسيدس لكسب أفضلية مبكرة.

وفي الجولة الأخيرة في البحرين، وبعد أن أكدت ريد بُل أنها تملك السيارة الأسرع حتى الآن في 2021، حاول كلا الفريقين المرور إلى القسم الثالث للتصفيات على إطارات ميديوم لتفادي الانطلاق على إطارات سوفت.

وعند سؤاله إذا ما تشكل مثل هذه التكتيكات تحديًا جديدًا له في الفورمولا واحد، قال بيريز: "لا في الحقيقة. كان بمقدورنا عكس الاستراتيجية في نهاية القسم الأول. لكنني كنت واثقًا للغاية كوني خسرت ثلاثة أعشار من الثانية في منعطف واحد فقط عبر ارتكابي لخطأ".

وأضاف: "لذلك كنت واثقًا من قدرتي على تسجيل الزمن السريع. واجهتنا مشكلة مع المكابح والتي اكتشفناها لاحقًا، والآن نفهم ما سار على نحوٍ خاطئ. أعتقد أنه ومن دون تلك المشكلة، كنا لنمر إلى القسم الأخير بالتأكيد".

وتابع: "كان ذلك هو الأمر الصائب، كونه ومن أجل استخلاص النتيجة الأمثل، عليك أن تكون على أفضل استراتيجية ممكنة، حتى وإن كان ذلك يعني المخاطرة بعض الشيء، فعلينا المخاطرة. وبالنظر إلى أننا اعتقدنا بأن لدينا الوتيرة، فقد كان لك الأمر الصائب للقيام به".

في المقابل، وخلال معرض حديثه في إيمولا اليوم على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، أوضح بيريز أن هدفه هو "تحقيق خطوة أخرى في طريق التأقلم مع السيارة".

فقال: "لم أصل بعد إلى ما أريد. لذا وإذا ما كنت قادرًا على التأقلم نهاية هذا الأسبوع، على حلبة مختلفة تمامًا، ومتطلبات مختلفة، فسيكون ذلك جيّدًا ومساعدًا للغاية".