بيريز على أعتاب عقوبة على شبكة الانطلاق بعد تأنيبٍ نتيجة حركته تجاه غاسلي

كان المكسيكيّ قد حصل على تأنيبٍ بعد واقعة حجزٍ خلال تصفيات السبت، وفي حال حصل على تأنيبٍ ثالثٍ في ما تبقّى من الموسم فسيتلقّى عقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهّله.

وبالعودة إلى ما حدث، فقد كان بيريز يُدافع عن المركز الخامس في المراحل الختاميّة عندما تواجد غاسلي مباشرة خلفه بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل. لكنّ بيريز تحرّك إلى الخطّ الداخليّ عندما فعل غاسلي ذلك، وهو ما أجبر الفرنسيّ على الكبح.

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ووصف سائق ألفا تاوري الحركة بـ "الهزيلة"، لكنّه كان قادرًا على إتمام التجاوز في اللفّة التالية لينتزع المركز.

وبعد الحديث إلى السائقين، اعتبر المراقبون أنّ حركة بيريز لم تكن متأخّرة جدًا، وهي مقبولة "جوهريًا"، لكنّها كانت "قريبة للغاية من الحدود القصوى" في ذات الوقت بالنظر إلى فارق السرعة. لهذا السبب تمّ توجيه تأنيب له عوضًا عن عقوبة أكثر صرامة.

واعترف غاسلي بأنّه اعتقد بأنّ الواقعة كانت لتنتهي بحادثة وانسحاب السيارتين.

وقال الفرنسي بعد السباق: "كانت حركة هزيلة بعض الشيء. لا أعلم كيف بدت من الخارج، أحتاج لرؤية الفيديو، لكنّ فارق السرعة في تلك اللحظة كان كبيرًا، كنت ربّما أسرع بـ 30 كلم/س".

وأضاف: "قرّرت الالتزام بالخطّ الداخليّ، وتحرّك هو في اللحظة الأخيرة. سارعت للضغط على المكابح، قلت حينها: حسنًا، سينتهي بنا المطاف على المنطقة الحصويّة. لا أعلم كيف تمكّنا من تفادي الاحتكاك".

وأكمل: "كنت منزعجًا للغاية، لذا أتممت المهمّة من الخطّ الخارجيّة في اللفّة التالية، وكان ذلك رائعًا".