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بيريز علم قبل العطلة الصيفية بتأمين مستقبله مع ريد بُل في الفورمولا واحد

كشف سيرجيو بيريز بأنّه علم قبل التوجّه إلى العطلة الصيفية لبطولة العالم للفورمولا واحد بأنّ مستقبله مع ريد بُل كان مؤمّنًا لموسم 2022، وذلك قُبيل الإعلان عن تمديد عقده هذا الأسبوع.

بيريز علم قبل العطلة الصيفية بتأمين مستقبله مع ريد بُل في الفورمولا واحد

أعلنت ريد بُل يوم الجمعة الماضي أن بيريز سيظل ضمن صفوفها للموسم المُقبل، و ذلك بعد تجديد عقده بعام واحد.

وبينما كان ذلك متوقّعًا بشكل كبير، إلّا أنّه كان أمرًا هامًا كذلك، حيث سجّل المرة الأولى منذ 2018 التي تحافظ فيها ريد بُل على ذات تشكيلة السائقين التي بدأت بها الموسم السابق.

وقد سجّل بيريز انتصارًا وحيدًا ومنصّة تتويج أخرى منذ انضمامه إلى ريد بُل، كما يتّجه للعب دور أساسي في سعي الفريق من أجل الفوز بأول بطولة صانعين منذ 2013.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن التوقيت الذي أعلمته فيه ريد بُل بتجديد عقده للعام المُقبل، قال بيريز أنه كان من الواضح للغاية قبل العطلة الصيفية أنه سيبقى مع الفريق في 2022.

"لقد توجهت إلى العطلة الصيفية وأنا أعلم ما سأفعل العام المُقبل" قال بيريز.

وأضاف: "لكن بالطبّع دخل الجميع في العطلة، واستغرق الأمر وقتًا أكبر ليكون جاهزًا. وقّعت العقد يوم الجمعة، بمجرد أن عاد الجميع، ونعم، لقد التزمنا سويًا منذ فترة طويلة".

وتابع: "بالفعل قبل بضعة سباقات أخبرني هيلموت (ماركو) وكريستيان (هورنر) بأنهما سعيدان للغاية بالإبقاء عليّ داخل الفريق، وأنه لا ينبغي عليّ البحث في مكان آخر".

وأكمل: "لقد أرادوا مواصلة شراكتنا سويًا، والعكس صحيح كذلك، لذا كانت الأمور واضحة من الطرفين في ذلك الجانب".

هذا وأضاف بيريز أنه لم يتحدث إلى أحد آخر حول مقعد لموسم 2022، حيث أنه كان "من الواضح للغاية أني أريد مواصلة مسيرتي هنا العام المُقبل".

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كما أبدى المكسيكي تفاؤله حيال الموسم المُقبل وما يحمله من فرص، فقال: "لدينا فرصة عظيمة، والجميع سيبدأ من الصفر العام المُقبل. لا يخفى على أحد أنني كنت أعاني مع السيارة في بعض الأوقات من أجل استخلاص الأداء الأقصى، لكنني الآن أفكر في الصورة الأكبر، وكيف يُمكن الحصول على بعض الأمور الأخرى التي قد تؤثر على سيارة العام المُقبل. أمامنا فرصة كبيرة".

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