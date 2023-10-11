بيريز: عقوبات حدود المسار "السخيفة" في قطر زادت من صعوبة الجولة

واجه بيريز صعوبات كبيرة في رؤية الخط الأبيض الذي يحدد المسار.

ورغم التعديلات على حدود المسار في المنعطفين 12 و13 قبل قبل سباق الأحد الرئيسي بهدف محاولة التصدي لأية مشاكل قد تحصل لإطارات بيريللي، لكن المكسيكي تعرض لـ 3 عقوبات زمنية.

وانطلق بيريز من خط الحظائر بعد أن خرق فريقه قانون خط الحظائر المغلق مضطراً بهدف تغيير هيكل سيارته بعد الحادثة التي جمعته مع إستيبان أوكون ونيكو هكلنبرغ في سباق السبت القصير.

ونجح بالتقدم للمركز الثالث في اللفة 17 قبل وقفة الصيانة الأولى، وكان يقوم بعمل جيد للبقاء ضمن مراكز النقاط، قبل تلقي عقوبة 5 ثوانٍ قام بتطبيقها في وقفته الثانية.

لكنه لاحقاً، تلقى عقوبة أخرى طبقها خلال وقفته الثالثة. ومن ثم عقوبة ثالثة تمت إضافتها إلى نتيجة السباق، أرجعته من المركز التاسع إلى العاشر في التصنيف النهائي.

وشدد بيريز على أنه حاول تفادي العقوبات، لكنه اعترف بأنه لم يكن قادراً على أفضل مما قام به.

فقال: "بالنسبة لي، كان من المستحيل أن أرى الخط. كنت أترك هامشاً كبيراً وأخسر وقتاً كثيراً من زمن اللفة، ورغم ذلك كنت أتلقى المزيد من العقوبات".

وأردف: "كان من الصعب جداً معرفة موقع الخط بالنسبة لي، لكن كان هناك سائقون آخرون قادرون على ذلك، لذا لا أعتقد أنني قمت بعمل جيد في هذا الصدد".

وتابع: "أعتقد كذلك أن مسألة حدود المسار تلك سخيفة. بداية، أعتقد أنه من السيء للغاية تقديم حل في الدقيقة الأخيرة وتطبيقه. من ثم إلقاء العقوبات".

واسترسل: "كان ذلك محبطاً جداً. كنت مستاء جداً لأنني خذلت فريقي".

واستكمل: "كانت جولة سيئة جداً بشكل عام، ومع حادثة يوم السبت، كل ذلك زاد من سوء الوضع".

وبات الفارق بين بيريز ولويس هاميلتون الآن 30 نقطة فقط ضمن معركة المركز الثاني في بطولة السائقين.

"هذا هدفي بالتأكيد (مركز الوصافة). خضت سباقات سيئة مؤخراً، لكنني قادر على التصحيح" قال المكسيكي.