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بيريز: عدم قتال فيرشتابن على الصدارة "كان القرار الصواب" بعد تراجع وتيرتي

يريد سيرجيو بيريز أنّ يفهم سبب تراجع وتيرته بعد فترات سيارة الأمان الافتراضيّة ما كان يعني عدم قدرته على منافسة زميله ماكس فيرشتابن على الفوز بجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

بيريز: عدم قتال فيرشتابن على الصدارة "كان القرار الصواب" بعد تراجع وتيرتي

تصدّر المكسيكي المراحل الأولى من سباق باكو بعد تقدّمه على شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل عند الانطلاقة، لكنّه عانى لمجاراة وتيرة فيرشتابن بعد فترة سيارة الأمان الافتراضيّة الأولى.

وعانى بيريز من تراجع مماثلٍ في الوتيرة بعد فترة سيارة الأمان الافتراضيّة التي تلت انسحاب كيفن ماغنوسن، وهو ما دفعه للقول بأنّ عدم قتال فيرشتابن على الفوز كان "القرار الصواب".

وقال المكسيكي: "أحتاج لفهم ذلك، لا أشعر بأنّني ضغطت على الإطارات بشكلٍ كبير حينها (خلال الفترة الأولى)، فقدنا الوتيرة بعد فترة سيارة الأمان الافتراضيّة".

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وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع كان يبدو جيّدًا حتّى تلك المرحلة، ومن ثمّ حدث الانهيار الكبير في الوتيرة بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية. أنا متأكّدٌ من أنّ هناك أمرًا متعلّقًا بذلك، ربّما فقدنا الحرارة من الإطارات حينها، مع بعض الاهتراء، ولذا علينا فهم ما حدث".

وخسر بيريز الصدارة لصالح فيرشتابن في بداية اللفّة الـ 15 عندما تجاوزه زميله في المنعطف الأوّل، لكنّ المكسيكي لم يكن قادرًا على الردّ في بقيّة السباق وعبر خطّ النهاية بفارق 20.8 ثانية عنه في المركز الثاني.

"بالنسبة لماكس فقد كان من الواضح أنّه أسرع بكثير في تلك المرحلة من السباق، وكان القرار الصواب عدم منافسته لأنّه لم تكن لديّ وتيرة قويّة حينها. استحقّ ماكس التقدّم إلى الصدارة في تلك المرحلة" قال بيريز.

وأضاف: "كما أنّنا أجرينا توقّفنا متأخّرًا جدًا لذا كانت هناك عدّة عوامل لعبت دورها في نتيجة اليوم. لكنّ ماكس استحقّ الفوز في النهاية لأنّه كان الأسرع".

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