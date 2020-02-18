بيريز: طاقم ريسينغ بوينت لم يعد مضطراً "للعمل على عدة أمور في وقت واحد"

عانت ريسينغ بوينت - فورس إنديا سابقاً - عدة مواسم صعبة نتيجة متاعب مالية واجهتها.

وتمّ إنقاذ الفريق عن طريق الاستحواذ عليه من قبل تحالف استثماري بقيادة لورانس سترول قبيل جائزة بلجيكا الكبرى 2018، ما سمح للقطع الجديدة والمحدثة بالوصول إلى السيارة تباعاً.

وبينما لم يظهر تأثير ذلك التحسن المالي على نتائج الفريق حتى موسم 2019، إذ أنهى الفريق بالمركز السابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين بعد المركز الرابع موسمي 2016 و2017، حيث بدأت ريسينغ بوينت بتوسيع منشآتها في سيلفرستون.

ومع التوجه إلى موسم جديد، عبر بيريز الذي يشارك مع الفريق منذ 2014 عن "إعجابه بما قام به الفريق خلال الفترة الشتوية".

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "علينا الانتظار لنرى الأداء على المسار، وموقعنا التنافسي".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن الفريق متفائل. لم يكن الفريق في مثل هذا الموقع أبداً من قبل، لذا أود القول أننا بتنا نمتلك الأساس الأفضل على الإطلاق منذ سنوات عديدة".

وتابع: "السيارة كانت نتيجة للعديد من سنوات المعاناة التي خاضها الفريق، المعاناة المالية، إضافة إلى المستقبل غير الواضح".

واسترسل: "لكننا بقينا سوية، وآمل أن تكون هذه السيارة خطوة إلى الأمام".

وأردف: "إنها قاعدة صلبة تلك التي باتت لدينا في المصنع. الجميع مركز ومتحفز تماماً".

واستكمل: "في الماضي، واجهنا مستقبلاً مجهولاً وكان الجميع يقوم بعدة أمور في وقت واحد. الآن نحن جميعنا مركزون على أعمالنا، وأعتقد أن هذا قد يشكل فارقاً هائلاً".

بالمقابل، ستنال ريسينغ بوينت رعاية من قبل أستون مارتن لموسم 2021، كما وقع بيريز عقداً جديداً سيبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2022.

فقال: "حصلت على عقدي، وذلك بالنسبة لي أمر رائع".

وأكمل: "من الرائع أن أكون في المكان الصحيح وأن أشارك في هذا المشروع الذي أثق به تماماً، وأتطلع قدماً إلى الخطوات المقبلة .أعتقد أن هذا عام رائع بالنسبة لنا".

واختتم: "تمثيل أستون أمرٌ رائع جداً. التواجد مع مثل هذا الاسم العريق. إنه أمرٌ رائع حقاً".