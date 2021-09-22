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بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

أصرّ سيرجيو بيريز على أنّه لا ضغط إضافي على كاهله من أجل تقديم الأداء المطلوب مع ريد بُل كونه حصل على تمديد بعام واحد فقط لعقده مع العلامة النمساوية في الفورمولا واحد.

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

خاض المكسيكي موسمًا أوّل متقلبًا بعض الشيء مع ريد بُل في 2021 بجوار زميله المنافس على اللقب ماكس فيرشتابن.

وبينما تمثّلت أبرز نتيجة له في الفوز بجائزة أذربيجان الكبرى، لكنّه عانى من إحباطات كثيرة في ظل مواجهته لصعوبة في التأقلم مع الخصائص الفريدة لسيارة ريد بُل "آر.بي16.بي".

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وبالرُغم من إبقاء ريد بُل عليه ضمن صفوفها لموسم 2022، إلّا أنّه من الواضح بأنّ بيير غاسلي سائق ألفا تاوري يضغط بكامل قوته من أجل الحصول على فرصة العودة إلى الفريق الأساسي في مرحلة ما مستقبلًا.

وبالنسبة لبيريز، فإنّه في حين يعني وضعه الحالي أنه سيكون بحاجة لأن يؤدّي ضمن أفضل مستوياته العام المُقبل من أجل دحض أيّة فرصة لعودة غاسلي، لكنّ المكسيكي أوضح بأنه لم يترك قط المسائل التعاقدية تؤثر على وظيفته على الحلبة.

فقال عن حصوله على تمديد بعام واحد فقط: "لا يشكّل هذا أيّ فارق بالنسبة لي. حتى وإذا ما كنت ضمن عقد طويل الأمد، ما نزال سائقين سباقات نرغب بتقديم الأداء الأفضل في كل نهاية أسبوع".

وأضاف: "ولأكون صريحًا، فلا أفكّر في هذه المسائل على الإطلاق. الأمر الوحيد الذي أفكّر فيه هو السباق المُقبل. والأمر ذاته ينطبق على عكس ذلك الوضع، فلا أفكّر وأقول: لديّ عقد للعام المُقبل الآن، لذا بوسعي أن أكون مرتاحًا أكثر. لا أفعل ذلك على الإطلاق".

وتابع: "لو كنت أفكّر بهذه الطريقة، ما كنت لأتواجد هنا على أيّة حال".

هذا وأتى تأكيد بقاء بيريز مع ريد بُل بعد مرور بضعة أسابيع من إخباره بشكل خاص من قِبَل مديري الفريق هيلموت ماركو وكريستيان هورنر بأنّه سيبقى للموسم المُقبل.

وأشار بيريز إلى أنه وبالرُغم من مروره ببعض اللحظات الصعبة في 2021، لكنّه يثق بأنه نجح ببناء علاقة جيّدة مع الإدارة العليا للفريق.

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حيث قال: "هيلموت وكريستيان تحدّثا معي قبل بضعة سباقات (من إعلان عقده). حيث قالا بأنّه لا ينبغي عليّ البحث عن مكان آخر، لأنهم سعيدون بي ويريدون أن نواصل سويًا. والأمر كان ذاته بالنسبة لي. وبات من الواضح بأننّا نجحنا ببناء قدر جيّد من الثقة فيما بيننا خلال تلك الفترة القصيرة، وهو أمر هام للغاية".

واختتم: "إذا ما قال لي كريستيان وهيلموت أمرًا ما، فإنّني أثق فيهما تمامًا، ونتيجة لذلك، لم أكن قلقًا على الإطلاق من أيّ شيء آخر".

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