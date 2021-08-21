بيريز: صراحة ماركو في الأوقات الصعبة "أمر جيد"

خاض المكسيكي موسماً متقلباً حتى الآن مع ريد بُل. ولعل أفضل لحظاته كانت فوزه في جائزة أذربيجان الكبرى، لكنه عانى بالمقابل من أوقات صعبة.

خلال بداية الموسم، صرّح بيريز أنه معجب بصراحة ماركو "الفجّة" معه حيال مستوى أدائه.

وبالرغم من أن هذا الموسم كان أصعب مما توقع، لكن بيريز ليس منزعجاً من الطريقة التي يتعامل بها ماركو.

حيث أجاب على سؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ماركو قاسياً بعض الشيء: "عندما يتوجب عليه ذلك (فسيكون قاسياً). وعندما أقدم سباقاً سيئاً، فإنه سيقول لي مباشرة، وسيقول لك رأيه مباشرة وبصراحة".

وأكمل: "ذلك أمر جيد لشخص بمستوى خبرتي، وبمسيرتي في الفورمولا واحد. من الجيد أن يكون هناك شخص يقول لك رأيه مباشرة من دون مواربة".

هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات وماكس فيرشتابن تصوير: صور موتورسبورت

وأوضح بيريز أنه معجب بطريقة إدارة ريد بُل "المذهلة" في تقديم الدعم له طوال الموسم، مشيراً أنهم لا يترددون في توجيه الانتقادات إن لزم الأمر.

فقال: "من الواضح أن لديهم كامل المعلومات والبيانات جولة تلو الأخرى. ويعلمون تماماً مستوى أزمنة لفات السائق".

وأكمل: "مع ريد بُل، ليس هناك ما يخفونه. لذا هم يتمتعون بالشفافية معي ومع وسائل الإعلام، وذلك أمر جيد".

واسترسل: "لكن الأمر الأهم هو أنني مسرور وراضٍ. بالنسبة لي ذلك هو الأمر الأهم. أنا متعطش جداً كسائق وعليّ مواصلة العمل على نفسي".

من جهة أخرى، عمل بيريز على بناء علاقة زمالة مع ماكس فيرشتابن، حيث عملا سوية لمحاولة التفوق على مرسيدس. لكن المكسيكي كشف أنه من الصعب الاعتماد على أية نصائح من فيرشتابن، نظراً لأن أسلوب قيادته مختلف تماماً عنه.

فقال: "لدي علاقة جيدة معه داخل وخارج الحلبة، ونحن نتشارك وجهات النظر بشكل دوري".

وأكمل: "من الواضح أن المشاكل التي أتكلم عنها قد لا يواجهها بالضرورة لأننا نقود بطريقتين مختلفتين".

واختتم: "ذلك أمر صعب من هذه الناحية، لكننا ندفع الفريق إلى الأمام سوية، وهذا أمر جيد".