بيريز شعر "ببعض الدوار" خلال تصفيات المجر في طريقه للانطلاق رابعًا

بينما اقتنص زميل المكسيكي بالفريق لانس سترول الخانة الثالثة على شبكة الانطلاق خلف ثنائي مرسيدس، لم يمرّ القسم الثالث من التجارب التأهيلية بشكل سلس على بيريز في طريقه لتسجيل رابع أسرع زمن.

حيث تم شطب زمنه الأوّل في القسم الأخير للتصفيات على إثر خروجه عن حدود الحلبة عند المنعطف الرابع، قبل أن يتمكّن من القيام بلفّة جيّدة ضمن محاولته الثانية.

لكن وضمن معرض حديثه مباشرة عقب التصفيات، كشف المكسيكي أنّه بدأ يشعر بالإعياء مع انطلاق الحصّة.

فقال: "كانت تلك نتيجة جيّدة للفريق، لكنّ أمورًا كثيرة حدثت من جانبي. لم أشعر بكامل لياقتي خلال التصفيات، حيث ولسبب ما بدأت أشعر ببعض الدوار خلال الحصّة".

وعند سؤاله عمّا واجهه تحديدًا من مشاكل، قال بيريز: "لا أعلم في الحقيقة، شعرت بعض الألم على رقبتي من الأمس. حدث ذلك بشكل مفاجئ، آلمتني رقبتي ولكنّي فجأة شعرت بدوار خلال بعض أجزاء الحلبة. لكن وعلى الرغم من ذلك، أن تنطلق رابعًا لهي نتيجة جيّدة لسباق الغد".

في المقابل، لا يعتقد بيريز بأنّ مشاكله في التصفيات ستؤثر عليه في السباق غدًا، حيث قال بأنّه يتطلع لمساعدة ريسينغ بوينت على حصد حصيلة جيّدة من النقاط، ولا سيّما مع الانطلاق على إطارات "ميديوم".

"أعتقد بأنّها نتيجة رائعة للفريق، حيث بدا أداؤنا جيّدًا طيلة نهاية الأسبوع. نعم، أنا سعيد بنتائج الفريق، وآمُل أن نتمكّن من مواصلة ذلك في الغد لنسجّل الكثير من النقاط للفريق" قال بيريز.

واختتم: "نتمتع بوتيرة جيّدة. حيث سننطلق على التركيبة المتوسطة، لذلك أرى أنّ هذا سينفعنا في الغد. نعتقد بأنّ الإطارات الألين قد لا تناسب الوضع خلال الطلعة الأولى في السباق".