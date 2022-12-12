بيريز شعر بأنّ موسمه "عاد إلى السكّة الصحيحة "بعد بعض السباقات السيّئة
يعتقد سيرجيو بيريز بأنّه تمكّن من إعادة موسمه في الفورمولا وايعتقد سيرجيو بيريز بأنّه تمكّن من إعادة موسمه في الفورمولا واحد في 2022 إلى "السكّة الصحيحة" بعد "بضعة سباقات سيّئة" أضرّت بآماله في منافسة زميله ماكس فيرشتابن على اللقب.
قدّم بيريز انطلاقة قويّة في موسمه الثاني مع ريد بُل في 2022، حيث أحرز قطب الانطلاق الأوّل في المملكة العربيّة السعوديّة وفوزًا في موناكو ليتواجد على بُعد 15 نقطة عن فيرشتابن بعد السباقات السبعة الأولى.
لكنّ أداء المكسيكي تراجع في الفترة التي سبقت العطلة الصيفيّة، حيث اعترف بأنّ تطويرات سيارة "آر.بي18" تسبّبت في تقلّص شعوره بالراحة داخل السيارة.
وتمكّن بيريز من إحراز فوزه الثاني في الموسم في سنغافورة وأتبعه بمنصّات تتويج في اليابان، والمكسيك، وأبو ظبي ليُنهي بها الموسم، بالرغم من أنّ ذلك لم يكن كافيًا ليتغلّب على شارل لوكلير ضمن المعركة على المركز الثالث في الترتيب العام.
وبحديثه عن موسمه في المؤتمر الصحفي ضمن حفل توزيع جوائز "فيا"، قال بيريز: "بدأ الموسم بشكلٍ صعبٍ جدًا مع مشاكل الموثوقيّة التي واجهناها".
وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّنا كنّا تنافسيين بعد ذلك، وكان أداؤنا ثابتًا جدًا. ومن ثمّ واجهنا سلسلة من السباقات السيّئة التي أخّرتنا قليلًا عن ماكس، لكنّنا تمكّنا من تحقيق بعض النقاط الجيّدة، ومنصّات التتويج وبعض الانتصارات".
وأكمل: "أعتقد بأنّنا أعدنا موسمنا إلى السكّة الصحيحة خلال السباقات الثمانية الأخيرة. كانت معركة حامية قرب النهاية مع شارل وفيراري".
واعترف بيريز بأنّه تمتّع بشعورٍ أفضل بكثيرٍ ضمن عامه الثاني مع الفريق في ظلّ مواصلته الاندماج، قائلًا أنّ الانضمام في الوقت الذي كانت لا تزال فيه قيود فيروس كورونا حيّز التطبيق صعّبت الأمور أكثر.
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