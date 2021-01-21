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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا

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بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا

كشف سيرجيو بيريز عن شعوره بأنه "أغبى شخص في العالم" حين بات أول سائق فورمولا واحد يصاب بفيروس كورونا العام الماضي.

أصيب سائق ريسينغ بوينت السابق بفيروس كورونا بعد رحلةٍ إلى بلده المكسيك لزيارة والدته التي كانت في المستشفى.

وذلك يعني أنه اضطر للتغيب عن سباقي سيلفرستون قبل أن ينجح بالعودة إلى المنافسات.

وتعقيباً على موسم 2020 المتقلب والذي تضمن إحرازه لأول فوز له في أحد السباقات، أكد بيريز أنه عانى أوقاتاً عصيبة.

فقال بيريز الذي سينضم إلى ريد بُل الموسم المقبل: "خضت موسماً صعباً بكل تأكيد".

وأكمل: "مع الفيروس، وكوني أول سائق يصاب به، الآن أشعر أن الوضع بات اعتيادياً نوعاً ما، لكن حينها كان الأمر أشبه بـ ’أنت أغبى شخص  في الكوكب، لأنك أصبت به’. لقد كان أمراً صعباً للغاية".

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وتزامنت عودة بيريز بعد كورونا مع موجة تكهنات قوية حيال مستقبله بعد أن أعلنت فيراري عدم تجديد عقد سائقها سيباستيان فيتيل، ومن ثم إعلان انضمامه إلى ريسينغ بوينت - التي ستصبح أستون مارتن في 2021 - بديلاً عن المكسيكي.

"كانت لحظة مصيرية بالنسبة لي في مسيرتي، لأنها أمور تتعلق بالعقد" قال بيريز.

وأكمل: "في النهاية خسرت مقعدي مع الفريق، لكن الأمور سارت بشكل جيد جداً، وبطريقة لم أكن أتوقعها".

وأردف: "عندما أتيحت لي فرصة الانضمام إلى ريد بُل، لم تكن الأمور واضحة تماماً، لكن كل شيء سار بشكل جيد في النهاية".

واستطرد: "ما زلت لا أكاد أصدق انضمامي إليهم بصراحة. ذلك أمر لم أكن أتوقعه على الإطلاق، لأنني لم أكن جزءاً من برنامج ريد بُل للناشئين".

واستكمل: "لكن هكذا هي الحياة. تواجدي ضمن عائلة ريد بُل بمثابة حلمٍ يتحقق. إنه أمر رائع ببساطة".

واختتتم: "أنا أتطلع قدماً إلى بداية ناجحة، والأهم موسم ناجح جداً".

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