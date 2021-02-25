بيريز: سيارة ريد بُل الجديدة تمتلك "إمكانيات جيدة"

أكمل المكسيكي يوم تجارب في سيلفرستون على متن سيارة ريد بُل بمواصفات 2019، قبل تجربة السيارة الجديدة للمرة الأولى.

وضمن معرض كلامه حيال أولى انطباعاته، أبدى بيريز تفاؤله بالرغم من المسافة القصيرة التي أكملها.

فقال: "يمكنني رؤية الإمكانيات. الجلوس خلف مقود سيارتي، السيارة التي سأقودها هذا الموسم، لهو شعور لا يصدق".

وأكمل: "لم أكمل الكثير من اللفات، لكن بوسعي رؤية الإمكانيات حقاً".

وكان ماكس فيرشتابن قد قاد السيارة كذلك في سيلفرستون. لكن الهولندي الشاب يرى أن المسافة القصيرة المقطوعة لا تمنح حُكماً واضحاً على مستوى السيارة بعد.

فقال: "بالطبع هناك فروقات عن سيارة الموسم الماضي. هناك تغييرات كبيرة في أرضية السيارة. لذا السيارة تتصرف بشكل مختلف".

وأكمل: "لكن الأمر لا يتعلق بالإعدادات أو غيرها. بل بالارتياح خلف المقود وفهم السيارة. كل ذلك العمل يجب أن يتم في البحرين".

ومع انخفاض أيام التجارب الشتوية، يشعر بيريز أنه بحاجة إلى بعض السباقات قبل التأقلم جيداً خلف مقود سيارته الجديدة.

فقال: "لا بدّ من مرور بعض الوقت قبل أن أشعر بالراحة التامة 100 بالمئة خلف المقود. أتوقع أن أقوم ببعض التغييرات خلال السباقات الخمسة الأولى كي أرتاح جيداً في القمرة".

وأكمل: "لكن لا بد من القول أننا حققنا الكثير من التقدم. لقد غيرنا المقعد. وعدلنا كذلك من الأحزمة".

واختتم: "كنا نجرب أموراً مختلفة في كل مرة. هذه أولويتنا، أن أشعر بالراحة التامة خلف المقود كي نصل إلى البحرين ونشق طريقنا أمام المنافسين!".