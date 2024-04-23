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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

بيريز: سيارة الأمان في الصين كانت تعني نهاية المعركة على المركز الثاني

قال سيرجيو بيريز أنّ المعركة على المركز الثاني انتهت خلال سباق جائزة الصين الكبرى بعد أن تراجع خلف شارل لوكلير خلال فترة سيارة الأمان.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أخّر لوكلير سائق فيراري ولاندو نوريس سائق مكلارين وقفة الصيانة الأولى في سباق شنغهاي وكانا قادرين على الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّف الوحيد في فترة سيارة الأمان وسط السباق بعد توقّف سيارة فالتيري بوتاس.

وكان بيريز وزميله ماكس فيرستابن قد توقّفا بالفعل للمرّة الأولى قبل ذلك وأُجبرا على التوقّف لمرّة ثانية من أجل إكمال السباق على إطارات "هارد".

وكانت وتيرة فيرستابن المُهيمنة كافية ليتمكّن من التوقّف والعودة في الصدارة، لكنّ بيريز عاد خلف نوريس ولوكلير.

وقال المكسيكي أنّ اضطراره لاستهلاك إطاراته لتجاوز لوكلير كان يعني تبخّر فرصه في اللحاق بنوريس وتجاوزه.

وقال: "كان الفارق كبيرًا في تلك المرحلة، وبالنظر إلى قوّة وتيرته في الفترة الأولى على صعيد تآكل الإطارات، فقد علمت بأنّ المعركة ستكون متقاربة".

وأضاف: "تمتّعنا بذات الوتيرة تقريبًا. وحالما يتعيّن عليك خوض معركة للعديد من اللفّات بيني وبين شارل، فقد انتهت اللعبة حينها".

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وأردف: "تستهلك إطاراتك كثيرًا حينها. ولا تستطيع استعادة ذلك. إنّها حلبة عالية التآكل ودفعت ثمن ذلك".

وأكمل: "لكنّ تلك كانت الطريقة الوحيدة لتجاوز شارل، لأنّه من الواضح أنّنا كنّا بذات عمر الإطارات وكان من الصعب التجاوز".

واتّفق معه كريستيان هورنر مدير الفريق بأنّ موعد دخول سيارة الأمان بدّد فرص ريد بُل في تحقيق ثنائيّة جديدة، حيث كان بيريز أبطأ بمعدّل أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن زميله بعد أن تجاوز لوكلير.

وقال: "دخلت سيارة الأمان في الوقت غير المناسب. تعيّن علينا تغيير استراتيجيّتنا للانتقال مثلهم في النصف الثاني من السباق، وهو ما كلّف تشيكو المركز على المسار. تراجع خلف لاندو وشارل وأعتقد بأنّه ضغط بقوّة لتجاوز شارل".

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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