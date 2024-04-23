بيريز: سيارة الأمان في الصين كانت تعني نهاية المعركة على المركز الثاني
قال سيرجيو بيريز أنّ المعركة على المركز الثاني انتهت خلال سباق جائزة الصين الكبرى بعد أن تراجع خلف شارل لوكلير خلال فترة سيارة الأمان.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أخّر لوكلير سائق فيراري ولاندو نوريس سائق مكلارين وقفة الصيانة الأولى في سباق شنغهاي وكانا قادرين على الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّف الوحيد في فترة سيارة الأمان وسط السباق بعد توقّف سيارة فالتيري بوتاس.
وكان بيريز وزميله ماكس فيرستابن قد توقّفا بالفعل للمرّة الأولى قبل ذلك وأُجبرا على التوقّف لمرّة ثانية من أجل إكمال السباق على إطارات "هارد".
وكانت وتيرة فيرستابن المُهيمنة كافية ليتمكّن من التوقّف والعودة في الصدارة، لكنّ بيريز عاد خلف نوريس ولوكلير.
وقال المكسيكي أنّ اضطراره لاستهلاك إطاراته لتجاوز لوكلير كان يعني تبخّر فرصه في اللحاق بنوريس وتجاوزه.
وقال: "كان الفارق كبيرًا في تلك المرحلة، وبالنظر إلى قوّة وتيرته في الفترة الأولى على صعيد تآكل الإطارات، فقد علمت بأنّ المعركة ستكون متقاربة".
وأضاف: "تمتّعنا بذات الوتيرة تقريبًا. وحالما يتعيّن عليك خوض معركة للعديد من اللفّات بيني وبين شارل، فقد انتهت اللعبة حينها".
وأردف: "تستهلك إطاراتك كثيرًا حينها. ولا تستطيع استعادة ذلك. إنّها حلبة عالية التآكل ودفعت ثمن ذلك".
وأكمل: "لكنّ تلك كانت الطريقة الوحيدة لتجاوز شارل، لأنّه من الواضح أنّنا كنّا بذات عمر الإطارات وكان من الصعب التجاوز".
واتّفق معه كريستيان هورنر مدير الفريق بأنّ موعد دخول سيارة الأمان بدّد فرص ريد بُل في تحقيق ثنائيّة جديدة، حيث كان بيريز أبطأ بمعدّل أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن زميله بعد أن تجاوز لوكلير.
وقال: "دخلت سيارة الأمان في الوقت غير المناسب. تعيّن علينا تغيير استراتيجيّتنا للانتقال مثلهم في النصف الثاني من السباق، وهو ما كلّف تشيكو المركز على المسار. تراجع خلف لاندو وشارل وأعتقد بأنّه ضغط بقوّة لتجاوز شارل".
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ريد بُل ليست في عجلة من أمرها لحسم تشكيلتها لموسم 2025 رغم تصريحات بيريز
تحليل سباق الصين: كيف أخفى فوز فيرستابن المعركة الحقيقية الدائرة خلفه؟
فيراري تعلن عن كسوة لونية جديدة في ميامي احتفالًا بذكرى التواجد في السوق الأمريكي
وولف: مرسيدس لا يمكنها العيش على مجرد "نقاط مضيئة" في نهايات الأسبوع
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات