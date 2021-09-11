بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء

نظّمت الفورمولا واحد سباقها القصير الثاني اليوم السبت في مونزا بعد اختبار الصيغة للمرّة الأولى في سيلفرستون في يوليو الماضي، وذلك لتحديد ترتيب انطلاق سباق الأحد الرئيسي بعد إقامة التصفيات الاعتياديّة يوم الجمعة.

لكن بشكلٍ مماثلٍ لسيلفرستون، فإنّ سباق مونزا القصير لم يُقدّم الكثير من الأحداث على الحلبة، حيث لم تأتِ الكثير من التجاوزات بعد اللفّة الأولى.

وانطلق بيريز سائق ريد بُل من المركز التاسع وحلّ فيه، لكنّه كان من بين القليل من السائقين الذين أكملوا تجاوزات ناجحة بعد أن تقدّم على لانس سترول في اللفّة العاشرة.

وقال بيريز أنّ صعوبة التجاوز والافتقار لتآكل الإطارات في مونزا كان يعني "عدم القدرة على فعل الكثير" في السباق القصير.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في صيغة السباق القصير حتّى الآن، وصفها بيريز بـ "المملّة للغاية".

وقال حيال ذلك: "لم يحدث أيّ شيء فيها، ولا أرى فائدة من إقامة السباق القصير".

وأضاف: "يُمكنني أن أتخيّل أنّه مملٌ بالنسبة للمشجّعين والسائقين. لا يُوفّر أيّ شيء في الحقيقة. أعتقد بأنّ هذه الصيغة لا تُوفّر أيّ شيء وفق صيغتها الحاليّة".

وأكمل: "لكن من الواضح أنّها اعتُمدت لتحسين العرض، وسنرى إن كان المشجّعون سعداء بها".

وتتّجه الفورمولا واحد لإقامة ثلاث جولات بهذه الصيغة هذا العام، وهي تعمل بالفعل على مراجعتها قبيل توسيع اعتمادها المحتمل في 2022.

وكشف روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" هذا الأسبوع عن أنّ أحد الخيارات يتمثّل في جعل السباقات القصيرة مستقلّة، وليس لها أيّ تأثيرٍ على شبكة انطلاق سباق الأحد.

لكنّ بيريز شعر بأنّ المشكلة الكبرى الآن هي فارق الوتيرة اللازم لتجاوز السيارة التي أمامك، خاصة على حلبة مثل مونزا.

وقال المكسيكي: "المشكلة التي لدينا مع سيارات الفورمولا واحد الحاليّة هي التجاوز، تحتاج لفارق كبير بين السيارات".

وأضاف: "من أجل بلوغ ذلك فإنّك تحتاج لمستوى تآكلٍ للإطارات. أعتقد بأنّهم اختاروا الحلبات الخاطئة كذلك. لكنّني لا أعلم الأماكن الجيّدة لاختبارها".

وأكمل: "المشكلة أنّ السباق قصيرٌ للغاية للوصول إلى أيّ تآكل".

واعترف بيريز بأنّه في حال نجحت السيارات الجديدة في 2022 في خفض فارق الوتيرة الضروري، فحينها يُمكن للسباقات القصيرة "تقديم شيء جيّد للفورمولا واحد".

وقال: "يُحبّ المشجّعون المزيد من التجاوزات في السباق. لكن وفق القوانين الحاليّة، فمن الصعب تحقيق أيّ شيء".