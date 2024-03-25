بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن
يرى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أن كارلوس ساينز سائق فيراري (والفائز في أستراليا) كان ليفوز "بكل تأكيد" في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، حتى لو لم يتعرض زميله ماكس فيرستابن للمشاكل والانسحاب.
كارلوس ساينز، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل
سام بولكسهام/ صور لات
أشار فيرستابن حامل قطب الانطلاق الأول إلى مشكلة في المكابح مع بداية السباق في ملبورن، قبل أن يتجاوزه ساينز في اللفة الثانية، لكن الهولندي لم يلبث أن انسحب من السباق في اللفة الرابعة.
إلا أن وتيرة فيراري كانت قوية بالفعل على مدار السباق لناحية إدارة الإطارات، وهذا ما بدا واضحاً بالفعل خلال التجارب الحرة، الأمر الذي دفع بيريز للقول بأن ساينز كان ليفوز على أية حال، حتى لو بقي فيرستابن ضمن السباق.
حيث أجاب في مقابلة مع سكاي سبورتس اف1 حول إن كان ساينز قادراً على هزيمة فيرستابن نحو الفوز بالسباق: "بكل تأكيد. أعتقد وكفريق، لم تكن نمتلك الوتيرة الكافية اليوم. لم نمتلك الوتيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع".
وأكمل: "كنا نعاني بالفعل منذ يوم الجمعة ولم نتمكن أبداً من إدارة الإطارات كما يجب".
وجد بيريز نفسه بالمركز الخامس بعد المعاناة في التقدم للأمام منطلقاً من السادس، حيث يعتقد أن الحلبات التي تضغط على الإطارات الأمامية أكثر من الخلفية مثل ألبرت بارك، بمثابة نقطة ضعف لسيارة ريد بُل.
فقال: "كنا نعاني منذ فترة مبكرة، وكانت فيراري ومكلارين أمامنا. أعتقد أننا لم نصل إلى نافذة التوازن الصحيحة. وأمامنا بعض العمل للسباقات المقبلة".
وأكمل: "رأينا العام الماضي، أموراً مثل هذه، على سبيل المثال، لاس فيغاس، حلبة متطلبة للإطارات الأمامية، وكانت فيراري قوية جداً هناك. لم يكن بوسعنا إدارة الإطارات الأمامية".
وتعرض بيريز لعقوبة 3 مراكز لإعاقة نيكو هلكنبرغ في التصفيات، أعادته حتى المركز السادس بعد أن تأهل ثالثاً.
وذلك يعني أنه تعرض لتآكل إطارات أكبر خلف جورج راسل سائق مرسيدس، في بداية السباق.
وفي القسم الأخير لم يتمكن من مجاراة أو تجاوز أوسكار بياستري سائق مكلارين نحو المركز الرابع، بل تراجع 18 ثانية قبل حادثة راسل.
"نعم، كان السباق ليبدو مختلفاً بعض الشيء، لأنني في القسم الأول علقت خلف راسل" قال شارحاً.
وأكمل: "خسارة المركز لصالحه أضرّ بي، نعم.. جولة سيئة جداً. الكثير من العمل ينتظرنا".
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