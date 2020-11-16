بيريز: ريسينغ بوينت لم تفرض أوامر الفريق بينما كنا في صدارة سباق تركيا

بدت ريسينغ بوينت في طريقها لتحقيق نتيجة مفاجئة على حلبة اسطنبول بارك بعدما تقدّم سترول وبيريز إلى صدارة مريحة أمام بقية المنافسين في المراحل الأولى من السباق.

وفي ظل الأجواء الماطرة وانخفاض تماسك الحلبة، تقدّم سترول المنطلق أولًا أمام بيريز بأكثر من 10 ثوانٍ في مرحلة ما من السباق، لكنّ الكندي تعرض لضغط من زميله ما تراجع أداء إطارات الإنترميديت لديه.

وبينما اقترب بيريز للغاية من زميله قبل 20 لفة من النهاية، استدعت ريسينغ بوينت سترول للتوقف ووضع مجموعة ثانية من إطارات إنترميديت، لكنّها تحببت بشكل سريع جدًا ومفرط وتسببت بتراجع الكندي في الترتيب.

وفي النهاية، أكمل سترول السباق في المركز التاسع، بينما تقدّم بيريز ليُكمل السباق من دون توقّف مُحرزًا مركز الوصافة خلف لويس هاميلتون.

وقد شدّد بيريز على أنّه لم تكن هنالك أوامر للفريق بينه وبين سترول خلال السباق، وأنّ تركيزهما كان على تأمين أكبر قدر ممكن من النقاط للفريق من أجل مساعدته على تحقيق المركز الثالث في بطولة الصانعين.

فقال: "لا، لم تكن هنالك أوامر للفريق، فنحن ضمن معركة محتدمة على المركز الثالث في بطولة الصانعين، وهذا في الحقيقة ما يُهم بالنسبة لنا. لذلك تمحور الأمر بشكل أساسي حول تحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط".

وأضاف: "أعتقد بأنّ لانس كان في الصدارة في ذلك الوقت والفريق اعتقد بأنّ الخيار الأفضل هو التوقّف. ولكن لم ينجح ذلك معه، مع ذلك تمكنا في النهاية من تسجيل نقاط جيّدة".

وتابع: "تفوقنا على منافسينا وما تزال هنالك ثلاثة سباقات مهمة للغاية في البطولة".

من جهته، شعر سترول بإحباط بالغ إثر تراجعه في السباق بعد وضعه الإطارات الجديدة، والتي قال بأنّ تحببت على الفور بشكل مفرط.

وكانت ريسينغ بوينت قادرة على الاستفادة من بيانات سترول حول تحبب إطاراته إنترميديت من أجل مساعدة بيريز في استراتيجيته، لتُبقي على المكسيكي على المسار ليُكمل السباق على إطارات متآكلة.

"تمحور الأمر حول النجاة على إطارات إنترميديت هذه، كنا عالقين بعض الشيء" قال بيريز.

واختتم: "كنا نتوقّع هطول بعض الأمطار في نهاية السباق، وكنا نعاني في ذات الوقت مع الإطارات. كنت قادرًا على التحكم بتحبب الإطارات بعد ذلك. وعندما توقف لانس فكرت في التوقف كذلك، لكن الفريق أعلمني بأنّ إطاراته تحببت على الفور ووتيرته تراجعت، لذلك قررنا البقاء على الحلبة".