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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

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بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق
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كشف سيرجيو بيريز أن فريقه ريسينغ بوينت بات يُخفي بعض الأمور عنه منذ إعلان رحيله عن صفوفه نهاية الموسم الجاري، واستبداله ببطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل سائق فيراري الحالي.

أعلنت فيراري أنّ سائقها الحالي فيتيل، سيترك صفوفها نهاية الموسم الجاري، لتستبدله بالإسباني كارلوس ساينز سائق مكلارين.

تسببت هذه الخطوة بإطلاق سوق السائقين بشكل مبكر مع الكثير من التكهنات والإشاعات، حيث سينتقل دانيال ريكاردو سائق رينو الحالي إلى مكلارين بديلاً عن ساينز.

بينما قررت رينو ضم بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو المعتزل، إلى صفوفها للموسم المقبل.

ولاحقاً، تم الإعلان عن ضمّ فيتيل إلى ريسينغ بوينت - والتي ستصبح أستون مارتن - للموسم المقبل. ما ترك بيريز من دون خيار واضحٍ حيال مستقبله.

وزعم بيريز أن الفريق لم يُعلمه تماماً بما يجري، لكن ريسينغ بوينت ردّت بأنّ الفريق كان على تواصل دوري مع مدير أعمال المكسيكي خلال فترة المفاوضات مع فيتيل.

لكنّ بيريز لا يرى أن الحفاظ على علاقة إيجابية مع الفريق - بالرغم من عدم رضاه عن كيفية إدارة الأمر - أمر صعب.

فقال على هامش جائزة روسيا الكبرى: "أعتقد أننا جميعنا الآن نركز على السباقات الثمانية التي تنتظرنا. أعتقد أنها ستكون حاسمة للغاية لناحية النقاط وموقعنا ضمن ترتيب البطولة، خاصة إن نجحنا بالإنهاء ضمن المركز الثالث".

وأكمل مشيراً إلى تغيّر تعامل بعض الأشخاص معه بعد إعلان خبر رحيله: "هناك بعض الأشخاص داخل الفريق، بدؤوا بإخفاء أمورٍ عني، وذلك أمر لا أعتقد أنه رائع".

وتابع: "أعتقد أنه علينا حالياً الالتزام بالشفافية بأكبر قدر ممكن، لضمان تحقيق أهدافنا وتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط".

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بالمقابل، لا يشعر المكسيكي بأيّ غضب أو كره حيال فيتيل، الذي سيقود بديلاً عنه الموسم المقبل.

فقال: "أكره سيباستيان؟! كلا، من الواضح أنه ليس لدي أي شيء ضده. إنه شخص رائع وسائق رائع، وأعتقد أنه سيشكل إضافة رائعة للفريق الذي كنت أتمنى لو أواصل معه".

وتابع: "أعتقد أنك وحين لا تحقق ما كنت ترغبه، فإنك تشعر بالإحباط. لكنني أمتلك ما يكفي من الخبرة في هذه الرياضة لأتفهم كيفية سير الأمور".

وأكمل: "لذا، لا مشاعر ضغينة تجاهه. وتلك ليست أموراً شخصية. لذا أنا أمضي قدماً، ومهما كان المستقبل، فإنني راضٍ به".

وتعقيباً على سؤال حيال تواصله مع فرق أخرى في البطولة، قال بيريز: "من الواضح أن هناك تواصلاً مع عدة فرق ونقاشات".

وأكمل: "أعتقد أننا سنعرف خلال الأسبوع المقبل ما هي خياراتنا المنطقية. لكن من الواضح أن هناك أموراً أفضّل إبقاءها بيني وبين الفرق".

واختتم: "أعتقد أن الجميع بحاجة إلى الإبقاء على الاحترام، إذ لديهم سائقوهم الحاليون ويخوضون مفاوضاتهم الخاصة. لذا، سأُبقي ما يجري من مفاوضات لنفسي فقط".

يشار إلى أن ريسينغ بوينت أعلنت أنها ستعتمد التحديثات الجديدة في سوتشي لسيارة لانس سترول فقط (الذي يمتلك عدد نقاط أكبر حالياً)، نظراً لعدم كفاية الوقت لتصنيع ما يكفي من القطع، بعد حادثة الكنديّ في موجيللو والتي أضرّت بالسيارة.

وأشار بيريز إلى أنه كان يأمل الحصول على تلك التحديثات كذلك. لكنه يتفهم قرار الفريق باعتماد التحديثات لسيارة واحدة نظراً لضيق الوقت المتاح.

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قائمة السائقين سيرجيو بيريز
قائمة الفرق ريسينغ بوينت
الكاتب خلدون يونس

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