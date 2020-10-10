بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ

تحتل ريسينغ بوينت حاليًا المركز الرابع في بطولة الصانعين، بفارق نقطتين خلف مكلارين صاحبة المركز الثالث وخمسٍ أمام رينو، في ظل ابتعاد فيراري في الخلف بفارق 30 نقطة في المركز السادس.

مع ذلك، فإنّ استعدادات ريسينغ بوينت لجائزة إيفل الكبرى - وإلى جانب إلغاء تجارب الجمعة بسبب الطقس السيء - تأثّرت على نحوٍ أكبر بغياب سائقها لانس سترول عن مجريات اليوم السبت بداعي المرض، حيث تمّ استدعاء نيكو هلكنبرغ ليحلّ مكانه في التصفيات.

وبينما تأهّل الألماني العائد بالمركز الأخير خلال مشاركته الأولى على متن سيارة "آر.بي20" منذ حلوله بديلًا عن بيريز في جائزة الذكرة الـ70 الكبرى في أغسطس/آب الماضي، لكنّ بيريز قال بأنّ الفريق "أفسد" استراتيجيته في التصفيات عبر إخراجه على المسار مع الإطارات المتوسطة "ميديوم" في القسم الأوّل، وهو ما تركه في خطر الخروج قبل انتقاله إلى إطارات سوفت.

وقد أكمل المكسيكي لفة واحدة فقط في القسم الأخير للتصفيات، ليتراجع من مركز سادس في البداية - خلف شارل لوكلير - إلى المركز التاسع خلف ثنائي رينو دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون وسائق مكلارين لاندو نوريس.

"أعتقد بأنّنا أخفقنا وأفسدنا استراتيجيتنا اليوم. ظننا بأنّ لدينا وتيرة أسرع بعض الشيء، وعمدنا إلى تجربة إطارات ميديوم في القسم الأول، ما كان يعني أننا خسرنا مجموعة للقسم الثالث" قال بيريز.

وأضاف: "كانت لدينا مجموعة واحدة فقط في القسم الثالث، كما أنّ الحلبة تغيرت كثيرًا في القسم الأخير. اشتدت الرياح وكان التوازن سيئًا. خضت القسم الأخير بمجموعة واحدة من إطارات سوفت، لذلك كان من الممكن أن نقوم بعمل أفضل بعض الشيء في هذا الجانب".

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في المقابل، يرى بيريز أنّ خسارة تجارب الجمعة ستجعل من سباق الأحد "غامضًا"، حيث أوضح بأنّه غير متفائل للغاية.

فقال: "لا يبدو الوضع رائعًا للغد، أن ننطلق خلف ثنائي رينو وفيراري، سنكون أمام يوم مؤلم وصعب في البطولة غدًا. تغيرت الأمور بسرعة كذلك بغياب لانس، حيث بوسعي الشعور بالتوتر داخل الفريق".