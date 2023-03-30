بيريز: ريد بُل لم تعد فريقاً يركز على سيارة واحدة

أثبتت سيارة ريد بُل لموسم 2023 أنها في مستوى آخر لوحدها أمام المنافسين، حيث يبدو حتى الآن أن معركة اللقب محصورة بين الزميلين ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

وظهرت علامات تشير إلى إمكانية احتدام المعركة بينهما خلال سباق السعودية الماضي، حين أحرز بيريز الفوز أمام زميله، بينما ثار الجدل حول نقطة اللفة الأسرع في السباق والتي باتت تفصل بينهما ضمن الترتيب العام.

ويشعر المكسيكي أن ريد بُل لم تعد فريقاً متمحوراً حول فيرستابن فقط، حيث يشعر أن الأوضاع قد اختلفت الآن وأنه يمتلك حالياً فرصة المنافسة على اللقب كذلك.

وحين سُئِل إن كان لديه ما يكفي من الأدوات لمنافسة فيرستابن في أستراليا، أجاب بيريز: "أنا واثق من ذلك بالكامل. أنا واثق كذلك أن الفريق بات يدير الأمور بشكل مختلف تماماً. في الماضي كانوا يشاركون بسيارتين فقط لأن القوانين تنص على ذلك".

وأكمل: "أما الآن، أشعر بأنني جزء من الفريق. أشعر أنني في مكاني الطبيعي، وأنال الاحترام الكافي. أعتقد أن ذلك جيد للغاية بالنسبة لي كسائق".

وتابع: "أنا واثق بالكامل أنني أحظى بالدعم الكامل تماماً كما هو الحال مع ماكس، وأنني سأحظى بكل فرصة متاحة للمنافسة على اللقب تماماً مثل ماكس".

ويبدو أن آمال بيريز بالمنافسة على اللقب هذا العام تعززت بحقيقة أن السيارة الحالية تناسبه أكثر من سيارة العام الماضي.

حيث تراجع المكسيكي في القسم الثاني من العام الماضي بعد تطوير السيارة، حيث أكد بأنها لم تعد تناسبه منذ ذلك الحين.