بيريز: ريد بُل ضحّت بوتيرة التصفيات من أجل السباق

قبيل ما ستكون انطلاقته الـ 215 في عالم الجائزة الكبرى، تصدّر الفائز بسباقَين في الفورمولا واحد تصفيات جدّة من خلال لفّته الأخيرة في القسم الثالث ليتفوّق على ثنائيّ فيراري.

وسجّل بيريز 1:28.200 دقيقة ليتقدّم على شارل لوكلير بـ 0.025 ثانية. أمّا ماكس فيرشتابن حامل اللقب فقد اكتفى بالمركز الرابع بعد معاناته من ضعفٍ في التماسك.

وجاءت هذه النتيجة بالرغم من ميلان ريد بُل لإعداد سيارتها بما يتماشى مع السباق أكثر في السعوديّة، وذلك على إثر الانسحاب المزدوج للفريق في جولة البحرين الافتتاحيّة بسببٍ فراغٍ في نظام الوقود.

وقال بيريز: "كانت عطلة نهاية أسبوعٍ قاسية في البحرين، حيث كان من المخيّب خروج السيارتين".

وأضاف: "لكنّ الفريق لم ينهر. واصلنا الضغط. شعرنا بأنّنا لسنا بالقوّة التي نشعر بأنّنا سنتمتّع بها بالوصول إلى السباق".

وأكمل: "لذا هذه علامة جيّدة جدًا أن نكون في قطب الانطلاق الأوّل".

وكان فيرشتابن قد سجّل معدّل أزمنة 1:35.197 دقيقة على إطارات "ميديوم" كجزء من طلعة بـ 11 لفّة في التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة، بينما كان معدّل بيريز أبطأ منه بـ 0.15 ثانية ضمن طلعة بـ 10 لفّات.

وكان لويس هاميلتون متأخّرًا بنصف ثانية إضافيّة على سيارة مرسيدس كأقرب منافسيهما على صعيد وتيرة السباق.

وقال بيريز: "ركّزنا أكثر على وتيرة السباق. أشعر بأنّنا ضحينا ببعض الأداء في التصفيات من أجل تحقيق مكاسب في السباق".

وأكمل: "لكن من الواضح أنّني أتوقّع أن تكون سيارتا فيراري قويّتين جدًا. آمل أن نحظى بسباقٍ قويٍ غدًا".

ولم يكن لوكلير وساينز قادرين على اختبار إطارات "ميديوم" في التجارب الحرّة الثانية بعد احتكاكهما بالجدار.

لكنّ فيراري عدّلت برنامجها للتجارب الحرّة الثالثة صباح السبت من أجل خوض بعض الطلعات بكميات وقود أعلى.

ويرى لوكلير أنّ ذلك قلّل من أيّ خسارة على صعيد البيانات.

وقال أصيل موناكو: "غيّرنا برنامجنا هذا الصباح في التجارب الحرّة الثالثة وتمكّنا من إكمال بعض اللفّات بكميّة وقود عالية، وأعتقد بأنّها سارت على نحوٍ جيّد".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ ذلك سيُؤثّر علينا كثيرًا".

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت