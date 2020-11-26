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بيريز: ريد بُل الخيار الوحيد للبقاء في الفورمولا واحد لموسم 2021

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بيريز: ريد بُل الخيار الوحيد للبقاء في الفورمولا واحد لموسم 2021

قال سيرجيو بيريز أنّه بقي أمامه خيار وحيد للبقاء في بطولة العالم للفورمولا واحد في العام المقبل، كما أكّد أنّ خطّته البديلة تقضي بالابتعاد لعامٍ وتقييم الوضع إثر ذلك.

يُركّز المكسيكي حاليًا على مقعد ريد بُل ريسينغ الذي يتنافس عليه مع أليكسندر ألبون ونيكو هلكنبرغ.

وأشار الفريق إلى أنّ أولويّته هي الإبقاء على ألبون، لكنّه قد يُغيّر سياسته ويتعاقد مع سائقٍ أكثر خبرة من خارج قائمة سائقيه.

ويتواجد بيريز حاليًا في المركز الرابع في بطولة الصانعين على إثر المركز الثاني الذي حقّقه في سباق تركيا، وذلك بالرغم من غيابه عن سباقَي سيلفرستون بسبب إصابته حينها بفيروس كورونا.

وشدّد المكسيكي على أنّه يرغب فقط في البقاء في الفورمولا واحد مع فريقٍ تنافسيّ.

"هناك خيارٌ وحيد" قال بيريز، وأضاف: "قلت ذلك مُسبقًا، وأنا هنا منذ عدّة أعوام، أريد المواصلة وأعتقد بأنّني في ذروة مسيرتي".

وأردف: "لكنّني أريد المواصلة بخطّة وبمشروعٍ جيّد، لذا أعتقد بأنّنا إن لم نحظَ بمشروعٍ جيّد يُحافظ على حافزي لتقديم أقصى أداء، فسأحبّذ عدم خوضه. أعتقد بأنّنا ننتظر القرار في الوقت الحاضر. أي أنّ الأمر خارجٌ عن سيطرتي. أحاول التركيز على عملي، ومواصلة تقديم النتائج".

وعندما سُئل عن سبب ضرورة تفضيله من قبل الفريق على حساب ألبون وهلكنبرغ، أجاب: "أعتقد بأنّ ذلك سؤال لا يجب أن يُطرح عليّ".

وأضاف: "يمكنني تضخيم نفسي كثيرًا، لكن لا أعتقد بأنّني الشخص الأنسب لتقييم نفسي".

كما أكّد بيريز على عدم اهتمامه بالنظر إلى فئة أخرى للموسم المقبل.

وقال حيال ذلك: "أنا واضحٌ بشأن ما أريده، الخطّة الأولى هي المواصلة في الفورمولا واحد، أمّا الثانية فهي التوقّف لعام ورؤية موقفي حيال التسابق مجدّدًا، وإن كنت أفتقد ذلك وأريد العودة، أو إن كانت هناك فئة أخرى تثير اهتمامي، أو حتّى الابتعاد عن عالم رياضة السيارات بالكامل".

وأكمل: "سأحظى بعامٍ لدراسة ما أريده. لا أرى أنّني سأخوض فئة أخرى إن لم أُشارك في الفورمولا واحد في العام المقبل. سأرى الحياة خارج الرياضة وأكتشف ذلك للمرّة الأولى، وإن كان ذلك يُناسبني أم لا".

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