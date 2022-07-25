بيريز: رسالة سيارة الأمان الافتراضية "الخاطئة تماماً" أثّرت على مركزي في فرنسا

في المراحل الأخيرة من سباق بول ريكار، كان بيريز ضمن معركة في مواجهة جورج راسل سائق مرسيدس على المركز الثالث.

وتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية حين توقفت سيارة ألفا روميو التي يقودها جو غوانيو في المنعطف السادس قبل أربع لفات من النهاية.

وفي اللفة 51 من أصل 53، انتهت فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكن بيريز تفاجأ برسالة غير صحيحة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، مفادها انتهاء النظام في وقت أبكر من الفعليّ، ما سمح لمنافسه راسل باقتناص المركز.

وضمن القوانين الرياضية لسيارة الأمان الافتراضية، يجب رفع العلم الأخضر بعد 10 - 15 ثانية من رسالة انتهاء فترة النظام، لكن في هذه الحالة، استغرق الأمر ما يقارب الدقيقة.

حيث قال بيريز الذي اضطر للاكتفاء بالمركز الرابع: "لقد كان ذلك أمراً مؤسفاً. ما حصل مع سيارة الأمان الافتراضية".

وأكمل: "تلقيت الرسالة بأن الفترة ستنتهي في المنعطف التاسع، لذا جهزت نفسي لكنها لم تنته. من ثم تلقيت رسالة مفادها أن الفترة ستنتهي في المنعطف 12. وكنت قريباً منه".

وأردف: "بدا وكأن جورج قد تلقى معلومات مختلفة لأنه كان قادراً على الاستعداد بشكل أفضل لإعادة الانطلاقة".

وتابع: "ذلك مؤسف حقاً أن تتدخل سيارة الأمان الافتراضية في تغيير النتيجة، بصراحة. لا يجب أن يكون الحال هكذا، لكن هذا ما حصل".

وأردف: "رسالة انتهاء فترة الأمان الافتراضية كانت خاطئة تماماً، حصلت مشكلة ما لأن الرسالة أكدت انتهاء الفترة في المنعطف التاسع لكنها انتهت في 12".

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن بيريز امتلك الوتيرة للدفاع عن مركزه في مواجهة راسل خلال اللفات الثلاث الأخيرة لولا تلك المشكلة، حيث يريد مناقشة المسألة مع "فيا" لفهم ما جرى.

فقال: "عانى تشيكو بعض الشيء مع تآكل الإطارات".

وأكمل: "ما كان محبطاً بالنسبة له هو مشكلة رسالة انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية".

وأردف: "بالكلام معه، قال أنه لم يرَ الفوارق الزمنية في سيارته. ربما كانت المعلومات مختلفة بين السيارتين (مقارنة مع جورج)".

وتابع: "علينا البحث فيما جرى. لأن ذلك محبط حقاً، أعتقد أنه كان يمتلك الوتيرة لصدّه وتحقيق منصة تتويج".

واختتم: "لكن رغم ذلك، جمعنا كمية نقاط جيدة لنا على صعيد البطولة".