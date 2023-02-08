بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023

انضم بيريز إلى ريد بُل لموسم 2021 ليحل مكان أليكس ألبون، لكنه وعلى غرار ألبون وبيير غاسلي من قبله، فقد واجه المكسيكي صعوبة في مجاراة زميله بالفريق ماكس فيرستابن وفي التأقلم مع سيارة ريد بُل.

لكن في 2022، حظي بيريز ببداية قوية نسبيًا للموسم بالمقارنة مع فيرستابن، حيث تمكن من تسجيل قطب الانطلاق الأول في السعودية وأحرز الفوز في موناكو، في نهاية أسبوع شهدت توقيع صاحب الـ 33 عامًا لصفقة بموسمين مع ريد بُل حتى نهاية 2024.

ومع محاولة ريد بُل تقليل وزن سيارتها مع مضي موسم 2022، فقد تمكن فيرستابن من موازنة السيارة أكثر نحو أسلوب قيادته ليحصل على أداء أفضل ضمن إعداداته المفضلة.

على الجانب الآخر، ومع تقدم مستوى تطوير السيارات، فقد اعترف بيريز بأنه بات يشعر براحة أقل معها مما كان في بداية الموسم.

وتمكن المكسيكي من مجاراة غريمه على وصافة الترتيب شارل لوكلير حتى النهاية، ليخسر المركز الثاني لصالح سائق فيراري في ترتيب السائقين.

وعند سؤاله خلال حدث إطلاق سيارة ريد بُل الجديدة لموسم 2023 إذا ما تمكن من العمل على مشاكله مع الفريق لمنع تكرار تراجع أدائه مع السيارة الجديدة، قال بيريز: "نعم، بالتأكيد. هنالك أمور سنعمل عليها كذلك".

وأضاف: "نعتقد بأن السيارة ستكون أفضل بالفعل. حاولت دفع الفريق في وجهة معينة، ونعتقد بأننا نسير في تلك الوجهة".

وتابع: "لكننا سنرى الوضع بمجرد أن نختبر السيارة، فالأمر كله يتمحور حول كيفية تأقلمنا مع السيارة ومحاولة استخلاص الأفضل منها. أعتقد أننا نسير في الوجهة الصحيحة مع السيارة".