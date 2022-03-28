بيريز: خسارة الفوز بسباق السعوديّة بسبب توقيت سيارة الأمان "مؤلم"

تصدّر سائق ريد بُل اللفّات الـ 14 الأولى من سباق جدّة، لكنّه سباقه تبخّر عندما اعتُمدت سيارة الأمان بعد لفّة من وقفة صيانته وذلك بعد حادث نيكولاس لاتيفي في المنعطف الأخير.

وسمحت فترة سيارة الأمان لبقيّة منافسيه بإجراء وقفة مجانيّة ما تسبّب في تراجع بيريز إلى المركز الثالث، قبل أن يُطلب من المكسيكي السماح لكارلوس ساينز بتجاوزه عند إعادة الانطلاقة بعد أن اعتُبر أنّه تجاوز سائق فيراري أثناء مغادرة الأخير لخطّ الحظائر.

ومع تراجع بيريز إلى المركز الرابع فلم يكن المكسيكي قادرًا على التعويض وخسر فرصة الصعود إلى منصّة التتويج بعد أن كان منافسًا على الفوز.

"هكذا هو التسابق، خاصة عندما علمنا أنّنا قد نتواجد في هذا الوضع" قال بيريز لقناة "سكاي سبورتس اف1" حول فترة سيارة الأمان.

وأضاف: "كانت لدينا فرصة التوقّف الأبكر والفارق الذي كنّا نسعى وراءه، وحصلنا على ذلك، وكانت الأمور تبدو جيّدة، لكنّ لاتيفي اصطدم بالجدار في الوقت غير المناسب لي للأسف".

وأكمل: "هذا هو التسابق. ستعود الأمور لصالحنا يومًا ما، لكنّ ذلك مؤلم لأنّنا فعلنا كلّ شيء ممكن للفوز بالسباق انطلاقًا من المركز الأوّل".

وقال بيريز أنّه لم تكن لديه مشكلة في إرجاع المركز لساينز عند إعادة الانطلاقة، لكنّه تحسّر على افتقاره للحظّ في المراحل الأخيرة عندما حرمته الأعلام الصفراء من فرصة مهاجمة ساينز.

وقال في هذا الصدد: "طُلب مني إرجاع المركز وذلك ما فعلته. شعرت بأنّ ذلك عادل".

وأضاف: "رفعت وتيرتي بعد فترة سيارة الأمان الافتراضيّة واقتربت منه، لكن كانت هناك أعلام صفراء في اللفّات الأخيرة وكان عليّ إبطاء سرعتي ولم يكن بوسعي فعل الكثير".

واتّفق ساينز مع تقييم بيريز حول معركتهما على المركز الثالث، وكان سعيدًا بأدائه بعد تقليصه فارق الوتيرة مع زميله شارل لوكلير.

وقال الإسباني: "كانت معركة قريبة مع بيريز في النهاية، أعتقد بأنّه لم يكن محظوظًا مع توقيت سيارة الأمان، لكنّ القوانين هي القوانين".

وأكمل: "أعتقد بأنّني كنت أمامه في خطّ سيارة الأمان وتمحور الأمر بعد ذلك حول التشبّث بالمركز الثالث".

وأردف: "كانت ريد بُل سريعة جدًا في اللفّات العشر الأخيرة بعد أن بردت الإطارات في فترة سيارة الأمان الافتراضيّة. كانوا يُحلّقون ووضعوا الكثير من الضغط علينا".

واختتم بالقول: "كان هذا السباق تقدّمًا على سباق البحرين، كوني أعتقد بأنّني كسبت بعض النسق الإضافيّ مع سيارتي. لا يزال عليّ إيجاد بعض الأعشار، لكنّني أعتقد بأنّني سأصل إلى هناك".