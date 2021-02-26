بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

تعاقدت ريد بل مع المكسيكي ليُجاور فيرشتابن هذا العام، وذلك على إثر عدم بلوغ خلفه أليكسندر ألبون مستوى التوقّعات الموسم الماضي.

وفي حين أنّ زميلَي فيرشتابن السابقين، ألبون وبيير غاسلي، فشلا في تحقيق أهدافهما والحفاظ على مقعديهما، يعتقد بيريز أنّه يتواجد في موقعٍ أفضل للتعامل مع كلّ الضغوطات. ويعتقد المكسيكي أنّ الدروس التي تعلّمها طوال مسيرته، بما فيها موسم 2013 مع مكلارين، ستضعه في موقعٍ أفضل لمحاولة زعزعة فيرشتابن.

وعندما سُئل عن قيمة خبرته ضمن معركته مع فيرشتابن، قال بيريز: "أعتقد بأنّها ضخمة".

وأضاف: "تتواجد هنا في الفورمولا واحد ولا تسير الأمور على نحوٍ جيّد ويزداد الضغط عليك. وعندما تكون لديك الخبرة وتكون قد مررت بذلك مسبقًا، فإنّ تركيزك ينصبّ على الجوانب الصحيحة".

وأردف: "تُطوّر الكثير من المهارات طوال مسيرتك كذلك. أعتقد بأنّها نقطة رائعة. تأتي هذه الفرصة ضمن مرحلة رائعة من مسيرتي، لذا أجل ستسير الأمور على نحوٍ جيّد".

ولا يتخوّف بيريز من تحدّي منافسة فيرشتابن، ويعتقد بأنّه من خلال بعض الوقت والتعوّد أكثر على بيئة ريد بُل، فإنّه سيكون قادرًا على إظهار ما بوسعه فعله.

وقال حيال ذلك: "أنا واثقٌ من قدراتي. أعتقد بأنّها مسألة وقت قبل أن أُسيطر على كلّ الأمور، لكنّني لا أرى سببًا يمنعني حينها من التواجد في ذلك المستوى".

كما يعتقد المكسيكي بأنّه هو وفيرشتابن يُكمّلان بعضهما جيّدًا في ظلّ تمتّع كلٍ منهما بنقاط قوّة مختلفة خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا واحد.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّني بناءً على ما رأيته فإنّ ماكس سيكون قويًا جدًا في التصفيات. لذا سيكون معيارًا ضخمًا في التصفيات. قوّتي تتمثّل في يوم الأحد على صعيد وتيرة السباق. لذا أعتقد بأنّنا متكاملان بشكلٍ جيّد وآمل أن نستخرج أقصى أداء من السيارة".

ولم يتردّد بيريز في وضع هدفٍ طموحٍ هذا العام عبر تقديم أداءٍ أفضل ممّا تستحقه سيارة "آر.بي16بي".

وقال حيال ذلك: "هدفي هو تقديم أداء أفضل من أداء السيارة. لو كانت لدينا سيارة جيّدة للفوز بالبطولة فعليّ ضمان فوزي بها. لو كانت لديّ سيارة جيّدة للمركز الثاني، فعليّ ضمان الفوز. عليّ تقديم أداء أفضل من إمكانيّات السيارة".