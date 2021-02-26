بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
267 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
279 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
288 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

يعتقد سيرجيو بيريز أنّ خبرته الواسعة في الفورمولا واحد ستكون مكسبًا ثمينًا له في ريد بُل في ظلّ محاولته التغلّب على زميله ماكس فيرشتابن.

المشاركات
التعليقات
بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

تعاقدت ريد بل مع المكسيكي ليُجاور فيرشتابن هذا العام، وذلك على إثر عدم بلوغ خلفه أليكسندر ألبون مستوى التوقّعات الموسم الماضي.

وفي حين أنّ زميلَي فيرشتابن السابقين، ألبون وبيير غاسلي، فشلا في تحقيق أهدافهما والحفاظ على مقعديهما، يعتقد بيريز أنّه يتواجد في موقعٍ أفضل للتعامل مع كلّ الضغوطات. ويعتقد المكسيكي أنّ الدروس التي تعلّمها طوال مسيرته، بما فيها موسم 2013 مع مكلارين، ستضعه في موقعٍ أفضل لمحاولة زعزعة فيرشتابن.

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل عن قيمة خبرته ضمن معركته مع فيرشتابن، قال بيريز: "أعتقد بأنّها ضخمة".

وأضاف: "تتواجد هنا في الفورمولا واحد ولا تسير الأمور على نحوٍ جيّد ويزداد الضغط عليك. وعندما تكون لديك الخبرة وتكون قد مررت بذلك مسبقًا، فإنّ تركيزك ينصبّ على الجوانب الصحيحة".

وأردف: "تُطوّر الكثير من المهارات طوال مسيرتك كذلك. أعتقد بأنّها نقطة رائعة. تأتي هذه الفرصة ضمن مرحلة رائعة من مسيرتي، لذا أجل ستسير الأمور على نحوٍ جيّد".

ولا يتخوّف بيريز من تحدّي منافسة فيرشتابن، ويعتقد بأنّه من خلال بعض الوقت والتعوّد أكثر على بيئة ريد بُل، فإنّه سيكون قادرًا على إظهار ما بوسعه فعله.

وقال حيال ذلك: "أنا واثقٌ من قدراتي. أعتقد بأنّها مسألة وقت قبل أن أُسيطر على كلّ الأمور، لكنّني لا أرى سببًا يمنعني حينها من التواجد في ذلك المستوى".

كما يعتقد المكسيكي بأنّه هو وفيرشتابن يُكمّلان بعضهما جيّدًا في ظلّ تمتّع كلٍ منهما بنقاط قوّة مختلفة خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا واحد.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّني بناءً على ما رأيته فإنّ ماكس سيكون قويًا جدًا في التصفيات. لذا سيكون معيارًا ضخمًا في التصفيات. قوّتي تتمثّل في يوم الأحد على صعيد وتيرة السباق. لذا أعتقد بأنّنا متكاملان بشكلٍ جيّد وآمل أن نستخرج أقصى أداء من السيارة".

ولم يتردّد بيريز في وضع هدفٍ طموحٍ هذا العام عبر تقديم أداءٍ أفضل ممّا تستحقه سيارة "آر.بي16بي".

وقال حيال ذلك: "هدفي هو تقديم أداء أفضل من أداء السيارة. لو كانت لدينا سيارة جيّدة للفوز بالبطولة فعليّ ضمان فوزي بها. لو كانت لديّ سيارة جيّدة للمركز الثاني، فعليّ ضمان الفوز. عليّ تقديم أداء أفضل من إمكانيّات السيارة".

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة

المقال السابق

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا إي

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

2
فورمولا 1

بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

3
فورمولا 1

فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية

15س
4
فورمولا 1

فيراري تدرس إحداث ثورة في تصميم محرّكها لموسم 2022

أحدث الأخبار
بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن
فورمولا 1

بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة
فورمولا 1

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة

13س
فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية
فورمولا 1

فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية

15س
التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021
فورمولا 1

التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021

17س
فيراري تُجري تغييرات صُلب قسم الهيكل قبل موسم 2021
فورمولا 1

فيراري تُجري تغييرات صُلب قسم الهيكل قبل موسم 2021

19س
أحدث ملفات الفيديو
هل تحاول ريد بُل إخفاء سيارتها الحقيقية لموسم 2021؟ 27:59
فورمولا 1
17س

هل تحاول ريد بُل إخفاء سيارتها الحقيقية لموسم 2021؟

مقارنة بين سيارتي ألفا روميو سي39 وسي41 00:24
فورمولا 1
24-02-2021

مقارنة بين سيارتي ألفا روميو سي39 وسي41

بيريز خلف مقود سيارة ريد بُل للمرة الأولى 02:01
فورمولا 1
24-02-2021

بيريز خلف مقود سيارة ريد بُل للمرة الأولى

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021 21:13
فورمولا 1
17-02-2021

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021 03:04
فورمولا 1
17-02-2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021

الأكثر شعبية اليوم

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية

فيراري تدرس إحداث ثورة في تصميم محرّكها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تدرس إحداث ثورة في تصميم محرّكها لموسم 2022

أحدث الأخبار

بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: خبرتي سلاح قوي في محاولتي للتغلّب على فيرشتابن

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة

فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية

التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.