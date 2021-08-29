بيريز خارج سباق بلجيكا بعد حادثته في الطريق إلى شبكة الانطلاق

كان من المقرر أن ينطلق بيريز من المركز السابع، لكنّه فقد السيطرة على سيارته ريد بُل عند منعطف لي كومب خلال اللفة الاستطلاعية قُبيل السباق.

وارتطم بيريز بالقسم الأمامي من السيارة بالحواجز في الجانب الأيمن من الحلبة، ما ترك أضرارًا بالغة على نظام التعليق الأمامي.

وقد أعلم جوناثان ويتلي المدير الرياضي لدى ريد بُل مايكل ماسي مدير السباقات عبر اللاسلكي بأن "الضرر على نظام التعليق الأمامي بالغ للغاية بالنسبة لنا لنشارك في السباق".

بينما تمّ إخبار بيريز من قِبَل مهندسه عبر اللاسلكي: "انتهى الأمر، لذلك أطفئ المحرك".

ويأتي ذلك كضربة موجعة لريد بُل، حيث كانت تتطلع لاستعادة صدارة بطولة الصانعين من مرسيدس، وذلك بعدما تراجعت بـ 12 نقطة في السباق الأخير في المجر.

هذا وسينطلق ماكس فيرشتاين زميل بيريز من المركز الأول، بينما سيصطف ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس على المركزين الثالث والـ 13 تواليًا.