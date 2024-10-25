بيريز حول سعيه للعودة إلى منصّة التتويج: "أعلم أنّني واجهت موسمًا مروّعًا"
يأمل سائق ريد بُل في استعادة زخمه ضمن جائزة المكسيك الكبرى على أرضه وأمام جماهيره.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
اعترف سائق ريد بُل سيرجيو بيريز بأنّه حظي بموسم "مروّع" وهو يعمل بيأس لمنح جماهيره المكسيكي نتيجة قويّة نهاية هذا الأسبوع.
بدأ بيريز الموسم بأداء قويٍ بما فيه الكفاية ليحصل على عقدٍ جديد بعامين مع ريد بُل، لكن تمامًا مثل العام الماضي فإنّ أداءه تراجع بشكلٍ دراماتيكي منذ شهر مايو الماضي. وأُجبرت على مراجعة خياراتها في الفترة الصيفيّة بعد رؤية صدارته لبطولة الصانعين تتبخّر تدريجيًا، لكنّها اختارت مواصلة التعويل على المكسيكي في الوقت الحاضر.
وكان بيريز متأثّرًا أكثر من فيرستابن ببعض مشاكل التحكّم التي برزت على سيارة "آر.بي20" لموسم 2024، ولم يتواجد على منصّة التتويج منذ أبريل.
لكنّ ريد بُل تمكّنت من التوصّل إلى سبب مشاكل توازن سيارتها في السباقات القليلة الماضي، وهو ما سمح لفيرستابن بتحقيق الفوز في السباق القصير في أوستن نهاية الأسبوع الماضي. وقبيل سباق موطنه في مكسيكو سيتي نهاية هذا الأسبوع، يسعى بيريز لاستغلال سيارة ريد بُل المتحسّنة لبناء بعض الزخم ويأمل أن يُكرّر نجاحاته من موسم 2021.
وقال: "أعلم أنّني حظيت بموسمٍ مروّع. بدأ بشكلٍ جيّد حقًا، لكنّه كان موسمًا صعبًا جدًا. لو حظيت بنتيجة قويّة، فسيُغيّر ذلك موسمي بشكلٍ كبيرٍ بالتأكيد على صعيد الشعور الشخصي، لذا أسعى لذلك حقًا".
وأردف: "تواجد ابني معي على منصّة التتويج وهو يشاهدني، أعتقد بأنّ تلك لحظة ستبقى خالدة إلى الأبد. آمل أن يتذكّر ذلك إلى الأبد. آمل أن نتمكّن من تكرار ذلك نهاية هذا الأسبوع".
وأشار بيريز إلى أنّ سيارته كانت بخصائص قديمة وهو ما أثّر على أدائها في أوستن بالمقارنة مع سيارة فيرستابن، وقال أنّ ريد بُل ستحتاج لتواجد سيارتيها في أحسن المستويات من أجل التمتّع بأيّ فرصة للتغلّب على مكلارين في الترتيب العام.
وقال: "أعتقد بأنّ هناك عددًا من الأرقام والحقائق التي تبقى داخليّة مع المهندسين، ونعلم ما كان عليه الفارق. وجود فيراري في المنافسة لا يُغيّر أيّ شيء. أعتقد بأنّنا نريد الفوز بلقب الصانعين، والحلول في المركز الثاني أو الثالث في النهاية لن يُحدث أيّ فارق".
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