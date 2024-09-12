بيريز: حلبات الشوارع تناسب أسلوب قيادتي

أوضح بيريز أن العمل في المصنع جارٍ على قدم وسائق منذ مجريات جائزة إيطاليا الكبرى، وذلك بهدف التغلب على المشاكل التي تواجه أداء السيارة حالياً.

ويبدو أن التحديثات التي جلبتها ريد بُل مؤخراً لم تعمل كما يجب، حيث اعترف ماكس فيرستابن وزميله بيريز بوجود مشاكل في توازن السيارة إضافة لضعف الوتيرة أيضاً.

وتحاول العلامة النمساوية العودة إلى منافسات المقدمة، وسط التقدم الكبير للمنافسين وبشكل خاص مكلارين التي باتت الفريق الأسرع في هذه المرحلة من الموسم.

حيث قال بيريز: "أكملنا فترة تقييم جيدة، والعمل لم يتوقف منذ آخر سباق في مونزا".

وأكمل: "أنا وماكس تواجدنا في المصنع، وعملنا مع الفريق لحل المشاكل التي واجهناها لناحية أداء السيارة".

وأردف: "لطالما كانت باكو حلبة ممتعة، وأنا شخصياً أحبّ التنافس هناك".

وأضاف: "لطالما كانت حلبات الشوارع تناسب أسلوب قيادتي، وأحب الضغط للحدود القصوى على مثل تلك النوعية من الحلبات".

واختتم: "سيكون من المثير رؤية كيفية تأدية ريد بُل هناك. ستكون التجارب الحرة هامة جداً بشكل خاص، لأنها ضرورية لتطبيق كل ما تعلمناه عن السيارة في الأسابيع الأخيرة".