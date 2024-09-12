جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

بيريز: حلبات الشوارع تناسب أسلوب قيادتي

قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أن سباق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو، سيمثل اختباراً حقيقياً للعلامة النمساوية.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أوضح بيريز أن العمل في المصنع جارٍ على قدم وسائق منذ مجريات جائزة إيطاليا الكبرى، وذلك بهدف التغلب على المشاكل التي تواجه أداء السيارة حالياً.

ويبدو أن التحديثات التي جلبتها ريد بُل مؤخراً لم تعمل كما يجب، حيث اعترف ماكس فيرستابن وزميله بيريز بوجود مشاكل في توازن السيارة إضافة لضعف الوتيرة أيضاً.

وتحاول العلامة النمساوية العودة إلى منافسات المقدمة، وسط التقدم الكبير للمنافسين وبشكل خاص مكلارين التي باتت الفريق الأسرع في هذه المرحلة من الموسم.

اقرأ أيضاً:

حيث قال بيريز: "أكملنا فترة تقييم جيدة، والعمل لم يتوقف منذ آخر سباق في مونزا".

وأكمل: "أنا وماكس تواجدنا في المصنع، وعملنا مع الفريق لحل المشاكل التي واجهناها لناحية أداء السيارة".

وأردف: "لطالما كانت باكو حلبة ممتعة، وأنا شخصياً أحبّ التنافس هناك".

وأضاف: "لطالما كانت حلبات الشوارع تناسب أسلوب قيادتي، وأحب الضغط للحدود القصوى على مثل تلك النوعية من الحلبات".

واختتم: "سيكون من المثير رؤية كيفية تأدية ريد بُل هناك. ستكون التجارب الحرة هامة جداً بشكل خاص، لأنها ضرورية لتطبيق كل ما تعلمناه عن السيارة في الأسابيع الأخيرة".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي
المقال التالي مرسيدس تستهدف العودة للأداء القوي في باكو

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
راسل يدعم أنتونيللي: "سينافسني بشدة الموسم المقبل"

راسل يدعم أنتونيللي: "سينافسني بشدة الموسم المقبل"

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل يدعم أنتونيللي: "سينافسني بشدة الموسم المقبل"
فيرستابن: علينا العودة للمستوى السابق

فيرستابن: علينا العودة للمستوى السابق

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن: علينا العودة للمستوى السابق
مرسيدس تستهدف العودة للأداء القوي في باكو

مرسيدس تستهدف العودة للأداء القوي في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مرسيدس تستهدف العودة للأداء القوي في باكو
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن

فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن
كراك: فيرستابن قد ينجذب إلى فكرة اللحاق بنيوي إلى أستون مارتن

كراك: فيرستابن قد ينجذب إلى فكرة اللحاق بنيوي إلى أستون مارتن

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
كراك: فيرستابن قد ينجذب إلى فكرة اللحاق بنيوي إلى أستون مارتن
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
نيوي يردّ على التكهنات التي ربطت رحيله بتراجع أداء ريد بُل

نيوي يردّ على التكهنات التي ربطت رحيله بتراجع أداء ريد بُل

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نيوي يردّ على التكهنات التي ربطت رحيله بتراجع أداء ريد بُل
نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل

نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن

فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن
مرسيدس تعود إلى نقطة الصفر مع أرضية سبا "المربكة" ولن تستخدمها في باكو

مرسيدس تعود إلى نقطة الصفر مع أرضية سبا "المربكة" ولن تستخدمها في باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مرسيدس تعود إلى نقطة الصفر مع أرضية سبا "المربكة" ولن تستخدمها في باكو
بياستري يقبل دوره مع نوريس لكنه يؤكد أن الأوامر ستسمح لهما بالمنافسة

بياستري يقبل دوره مع نوريس لكنه يؤكد أن الأوامر ستسمح لهما بالمنافسة

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بياستري يقبل دوره مع نوريس لكنه يؤكد أن الأوامر ستسمح لهما بالمنافسة
ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين

ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط