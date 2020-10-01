بيريز حقق بعض التقدم فيما يتعلق بمستقبله في الفورمولا واحد

بات بيريز من دون مقعد مؤكد لموسم 2021 وذلك بعد إعلان ضم سيباستيان فيتيل سائق فيراري مكانه في ريسينغ بوينت التي ستحمل اسم أستون مارتن.

ويعتبر فريقا هاس وألفا روميو الخيارين المنطقيين للموسم المقبل، حيث لم يؤكد أي منهما تشكيلته الرسمية بعد.

وشدد المكسيكي على أنه لا يودّ الالتزام بأي مشروع إلا على المدى الطويل، خاصة مع التغير الكبير المقبل في القوانين لموسم 2022.

وحين سُئِل بعد سباق سوتشي حيال مستقبله، أوضح بيريز أنه حقق بعض التقدم، لكنه لا يتوقع إعلاناً قريباً عن ذلك.

فقال: "لا أحد يدري حقاً، لم أوقع أي شيء بعد. لكن بالتأكيد هناك بعض التقدم، وسنرى كيف تسير الأمور".

وأكمل: "كما قلت سابقاً، أعتقد أنه وفي الوقت الراهن لا أحد مستعجل، لا الفرق ولا أنا. لذا دعونا ننتظر لنرَ".

وأوضح بيريز أنه يتوقع خيارات منطقية في وقت قريب. وهو بالفعل ضمن لائحة قصيرة من المرشحين لمقعد مع هاس إضافة إلى سائقيه الأساسيين رومان غروجان وكيفن ماغنوسن.

وكان غونتر شتاينر مدير الفريق قد صرّح بأن المكسيكي ليس خياراً افتراضياً بالفعل مع هاس.

بينما لم تقرر ألفا روميو بعد سائقيها للموسم المقبل حيث يقيم الفريق ضم بيريز كذلك.

وفي حال لم يبقَ بيريز ضمن البطولة، فإن مكلارين كانت قد أكدت اهتمامها بخدماته ضمن فريقها في إندي كار لموسم 2021.