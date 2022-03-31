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بيريز: حجزي لساينز تحت سيارة الأمان كان "مُنصفًا"

أصرّ سيرجيو بيريز سائق ريد بُل على أنّ حركته لحجز كارلوس ساينز تحت سيارة الأمان خلال سباق جائزة السعودية الكبرى كانت "منصفة".

بيريز: حجزي لساينز تحت سيارة الأمان كان "مُنصفًا"

كان بيريز في صدارة سباق جدّة بأريحية عندما بات أول المتوقفين من سائقي الصدارة.

مع ذلك، ومباشرة بعد أن خرج من منصة الصيانة، مكّنت سيارة الأمان السائقين الآخرين من التوقّف كذلك دون خسارة الوقت.

وتمكن شارل لوكلير وماكس فيرشتابن - الفائز بالسباق - من التقدم بسهولة أمام المكسيكي، ومع دخول بيريز إلى المنعطف الأول، كان بمقدوره رؤية ساينز يخرج من خط الحظائر.

والتزم بيريز بخط تسابقه ولم يفسح مجالًا أمام الإسباني عند خط مخرج منطقة الصيانة، وبالتالي احتلّ المركز الثالث.

وتذمّر ساينز عبر اللاسلكي بأنه قد تمّ دفعه خارج المسار. وناقش المراقبون المسألة وطُلب من بيريز إعادة المركز بعد إعادة الانطلاقة حيث أقرّوا بأن ساينز كان رسميًا في الأمام على خط سيارة الأمان.

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"كنت أحاول حجزه بطبيعة الحال" قال بيريز حين سُئِل عن حركته على ساينز من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "وهذا مسموح به، فيما يتعلق بأنك قادر على عبور خط سيارة الأمان. لذلك شعرت بأن كل شيء تم بإنصاف".

وتابع: "أخبرني الفريق بأن أعيد المركز، لذلك أعدته مباشرة بعد سيارة الأمان. أعني أنهم لديهم معلومات أكثر بالتأكيد، إذ أنك داخل السيارة لا تعلم مكانك تحديدًا بالنسبة لخط سيارة الأمان. لذلك، من جهتي، فقد شعرت بأن ذلك كان الأمر الصائب لفعله".

هذا واعترف بيريز بأن إدراك خسارته لصدارة السباق بسبب سيارة الأمان مثّل تجربة "مؤلمة" بالنسبة له.

فقال: "حظ عاثر وتوقيت سيء. شعرت بأنني قد أحكمت سيطرتي على السباق، ومن ثمّ أتت تلك الحادثة من (نيكولاس) لاتيفي. وقد أضرّ ذلك بي وأتى في الوقت الخاطئ من السباق بالنسبة لي".

وأكمل: "كانت تجربة مؤلمة داخل السيارة، لكن هكذا هي السباقات، كما أنك تتوجه إلى هذا النوع من السباقات وأنت تعلم بأن كل شيء وارد. كان حظي عاثرًا بعض الشيء".

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