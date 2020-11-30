بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره

بدأ بيريز، سائق ريسينغ بوينت، سباق البحرين بشكل رائع حيث تقدّم من المركز السادس على شبكة الانطلاق إلى الثالث خلال اللفة الأولى قبل أن يتوقف السباق بعد رفع العلم الأحمر نتيجةً لحادث غروجان.

ومع استئنافه، حافظ بيريز على المركز الثالث وكان في طريقه لتسجيل منصة التتويج الثانية له هذا الموسم قبل أن تتسبب مشكلة محتملة في نظام استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو-كيه" في انسحابه مع تبقي 3 لفات حتّى النهاية، الأمر الذي تسبب بانتهاء السباق خلف سيارة الأمان.

ونتيجةً لذلك، تراجعت ريسينغ بوينت للمركز الرابع خلف مكلارين في ترتيب بطولة الصانعين، في حين تراجع بيريز بدوره للمركز الخامس في بطولة السائقين خلف دانيال ريكاردو.

واعترف المكسيكي، الذي سيرحل عن صفوف ريسينغ بوينت مع نهاية الموسم، بأنّ انسحابه كان "ضربة شخصية موجعة" لكنّه أقرّ بأنّه "لا يعني أيّ شيء" مقارنةً بنجاة غروجان من حادثه.

"عندما انسحبت، كانت تلك ضربة شخصية موجعة، لكن بالنظر لما حصل اليوم أعتقد بأنّ ذلك يجعلك تضع كلّ شيء في إطاره" قال بيريز لشبكة "سكاي سبورتس".

وأضاف: "بالنسبة لي، منصة تتويج إضافية أو أقلّ، لا تعني شيئاً".

وأكمل: "أهمّ شيء اليوم هو أنّ رومان نجا من الحادث ولا زال معنا. يجب أن نرى ما بوسعنا تحسينه من ناحية السلامة لأنّنا لا نرغب برؤية مثل هذه الحوادث".

واعترف بيريز بأنّ الحادث أظهر بأنّه لا يمكن للفورمولا واحد التراخي بخصوص السلامة، وشاطر المنتصرَ، لويس هاميلتون، رأيه من ناحية إيجاد صعوبة في التركيز بعد استئناف السباق.

وقال المكسيكي بخصوص ذلك: "أعتقد بأنّه درسٌ جيد لنا جميعاً، وسنرى ما بوسعنا تحسينه خلال الأحداث والحلبات القادمة، كي نضمن عدم رؤية حادث مثل هذا يتكرّر مجدّداً".

وتابع: "السرعة التي اصطدم بها بالحواجز المعدنية جعلت من الصعب القيام بأيّ شيء، لكن أنا واثق بأنّه هناك مجال للتحسّن".

كما أضاف بيريز بأنّه يشعر "بالارتياح للغاية" تجاه مستقبله في الرياضة، مع تضاؤل حظوظه بالحصول على المقعد الثاني لدى ريد بُل أسبوعاً بعد آخر على الرغم من الأداء القويّ الذي ظهر به في الآونة الأخيرة.

حيث قال بأنّ خياره الوحيد العام القادم إذا اختارت ريد بُل الحفاظ على خدمات أليكس ألبون، الذي استفاد من انسحابه في البحرين ليحقق منصة التتويج الثانية له، هو أخذ إجازة قبل العودة في 2022.

"تواجدت لعشرة مواسم في الفورمولا واحد، وأعتقد بأنّ الجميع يعلم ما يمكنني فعله لذا أنا مرتاح للغاية من تلك الناحية" شرح بيريز.

واختتم: "أنا واثق من قدراتي والكيفية التي أؤدي بها الآن، بل حتّى بالكيفية التي أديّت بها خلال العقد الماضي لذا أنا مسرور بذلك".