بيريز: حادثي في تصفيات جائزة موناكو الكبرى يعود إلى الإطارات الباردة

كان بيريز يضغط على شارل لوكلير الحائز في النهاية على قطب الانطلاق الأوّل طوال تصفيات السبت، وكان أبطأ منه بـ 0.09 ثانية فقط في القسم الثاني، لكنّه تواجد خلفه وخلف كارلوس ساينز الإبن بالتوجّه إلى سلسلة المحاولات الأخيرة في القسم الثالث.

وأثناء تواجده خلف لوكلير في تلك اللفّة، فقد المكسيكي السيطرة على القسم الخلفي من سيارته "آر.بي18" بالخروج من منعطف "بورتييه" الأيمن واصطدم بالحاجز الجانبي.

وقال بيريز أنّ الحادثة كانت "مؤسفة" لأنّه "يعتقد بأنّه كانت في جعبته وتيرة أفضل، لكنّه لم يكن قادرًا على فرض تحدٍ".

وأضاف: "أعتقد بأنّ استراتيجيّتنا مع الإطارات كانت خاطئة، خاصة في المحاولة الأخيرة، لم تكن حرارة الإطارات عالية بما فيه الكفاية".

وأكمل: "كدت أن أفقد السيطرة على السيارة بالفعل في المنعطف الأوّل، وأعتقد الآن بعد معرفة ما آلت إليه الأمور أنّنا لم نُفلح اليوم".

وأردف: "بالوصول إلى منعطف بورتييه فقد كنت قريبًا من زمني من اللفّة السابقة، وكنت أحاول التعويض. كان المنعطف الثامن صعبًا طوال التصفيات. كنت أحاول توقّع أداء السيارة والضغط على دوّاسة الوقود مبكّرًا، لكن حالما فعلت ذلك فقد انزلق القسم الخلفي، لم يكن هناك أيّ تماسك".

ثمّ تابع: "تفاجأت حينها باصطدام كارلوس بي. ما حدث كان مؤسفًا، أشعر بالأسف تجاه كارلوس وبقيّة الشباب، لكن هذه هي موناكو".

وبحديثه في المؤتمر الصحفي بعد التصفيات إثر توجّهه إلى المركز الطبي بعد الحادث، قال بيريز أنّه على ما يرام، لكنّ نظام استشعار "قوّة جي" على سيارته سجّل ضربة قويّة تستدعي خضوعه لفحوصات طبيّة.

وقال: "أعتقد بأنّه يبدو أنّ هناك مشكلة تقنيّة. لأنّني تلقيت ضربة بحوالي 20 جي، لكنّها كانت في مقطعٍ بطيء، وهناك حاجز تيكبرو هناك لحسن الحظ".

وقال بيريز أنّ الضرر على سيارته بدا سيّئًا، لكنّه يعتقد بأنّ الوضع سيكون على ما يرام لتصليحه في الوقت المناسب قبل بدء سباق موناكو من المركز الثالث.

وعندما سُئل حيال تقدّمه على زميله فيرشتابن في التصفيات، أجاب بيريز: "كنّا تنافسيين طوال عطلة نهاية الأسبوع. دائمًا ما كنت ضمن الثلاثة الأوائل. كنّا الأسرع في الحصّة الثالثة".

واختتم بالقول: "كما هو الحال دائمًا فلتحقيق قطب الانطلاق الأوّل فإنّك بحاجة لاستغلال كلّ شيء، وشعرت بأنّه كان بوسعنا القيام بعملٍ أفضل، خاصة في لفّات الخروج".