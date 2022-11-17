بيريز: حادثة تصفيات موناكو "لم تكن متعمّدة"
نفى سيرجيو بيريز التكهنات التي تشير بأنه تعمّد التسبب بحادثة في القسم الثالث من تصفيات جائزة موناكو الكبرى هذا العام.
انزلقت سيارة بيريز عند منعطف بورتييه في الدقائق الأخيرة من القسم الحاسم للتصفيات في موناكو قبل أن يصطدم بالحواجز. ومن ثم اصطدمت به سيارة كارلوس ساينز.
وتم رفع العلم الأحمر ما أفسد اللفات الأخيرة على السائقين ومنهم ماكس فيرستابن زميل بيريز في ريد بُل الذي كان يلاحق قطب الانطلاق الأول.
وبرزت تقارير مؤخرًا بأن رفض فيرستابن إعادة المركز لبيريز في سباق البرازيل الأخير كان نتيجة مباشرة لحادثة موناكو وإحباطه مما حدث.
مع ذلك، وبعد اجتماع للفريق مباشرة عقب السباق، قال كريستيان هورنر مدير الفريق أنه تمت مناقشة المسألة داخليًا وأصر على أن الفريق سيمضي قُدمًا الآن.
ولم تختف التكهنات حيال حادثة موناكو، حيث تم سؤال بيريز مباشرة في أبوظبي اليوم عما إذا كان قد تعمّد تلك الحادثة، ليُصرّ المكسيكي على أنها لم تكن متعمدة.
حيث قال: "الجميع يرتكب الأخطاء في موناكو. ويمكنك رؤية ذلك في هذه الأيام مع كل تلك المعلومات والبيانات، يمكنكم الاطلاع عليها. أنني كدت أتعرض لحادثة بالتوجه إلى المنعطف الأول".
وأضاف: "الكل يرتكب الأخطاء في أماكن عامة على حلبة موناكو في التصفيات. فليست المسألة وكأنني تعمدت ذلك".
وتابع: "كنت ألاحق لفة سريعة في موناكو، وبوسعكم مراجعة كامل اللفة، لتروا أنني بالفعل كدت أتعرض لحادثة عند المنعطف الأول، كنت أضغط بكل ما لديّ، وكانت اللفة الأخيرة في القسم الثالث. ونعم، السائقون يرتكبون الأخطاء".
وأكمل: "هذا كل ما في الأمر، عندما تحاول تسجيل لفة سريعة. ويمكنكم بالفعل رؤية أنني من المنعطف الأول كنت أحاول تغيير قوة الضغط على دواسة الوقود، حيث كان ذلك هو المكان الذي أخسر فيه الوقت، وأنني كدت أفقد السيطرة على السيارة بالفعل بالتوجه إلى المنعطف الأول".
وعند سؤاله إذا ما يعتقد فيرستابن بأنه تعمّد التسبب بتلك الحادثة، قال بيريز: "لقد ناقشنا تلك المسالة داخليًا في ساو باولو".
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